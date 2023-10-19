香港迪士尼魔雪奇緣世界　神還原電影場景細節不容錯過

香港迪士尼魔雪奇緣世界1120開幕 神還原電影場景細節不容錯過 (香港迪士尼提供)

全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」將於11月20日在香港迪士尼樂園正式開幕！賓客可投入三大全新《魔雪奇緣》主題遊樂設施及娛樂體驗，並和安娜、愛莎等人物見面互動，更不可錯過多個「神還原」的《魔雪奇緣》電影場景和細節。在感受電影感十足的阿德爾同時，亦不妨在認出的電影場景打卡留念，化為王國其中一名居民。

阿德爾小鎮即見地標 阿德爾內有多個具代表性的《魔雪奇緣》電影場景，其中之一便是曾在《魔雪奇緣：小白的驚喜任務》中出現的「友誼噴泉」。它是歡迎賓客進入阿德爾小鎮的標誌，亦是紀念安娜和愛莎之間的真愛的地標；而賓客從友誼噴泉望向阿德爾小鎮的建築群，可感受濃濃尖屋頂、色彩繽紛的外牆、龍風格(dragestil)和不對稱建築等北歐風情。 在阿德爾小鎮中，賓客將見到放有安娜和愛莎的手雕木偶裝飾的鐘樓，鐘樓更會在整點響起《Do you want to build a snowman》，彷彿回到《魔雪奇緣》中安娜與漢斯王子在鐘樓上共舞，及《魔雪奇緣：發燒狂熱》中愛莎在鐘樓上放聲高歌的電影片段。

阿德爾港畔碼頭望阿德爾城堡 另外，在阿德爾港畔碼頭欣賞阿德爾港的景色時，賓客也會看到阿德爾城堡，彷如《魔雪奇緣2》電影莊嚴地矗立於港口旁邊，守護著阿德爾居民的一幕；而碼頭上停泊在港口的三艘船隻，包括在《魔雪奇緣》中安娜遇見漢斯王子時所坐上的小漁船，Fans如夢如幻置身電影中，不要忘記打卡留念！

在魔雪奇幻之旅體驗愛莎施展魔法

在遊樂設施「魔雪奇幻之旅」中，賓客將坐上木船，穿越北山並參觀愛莎的冰雪皇宮，展開一段奇幻的歡樂旅程︰當冰雪皇宮的大門打開時，愛莎會一邊唱著《冰心鎖》(“Let It Go”) ，一邊向賓客施展魔法！ 提提大家旅程中將會有驚喜，如經歷後退及循著瀑布短程俯衝，而你亦可能會被淋濕。旅程中請時刻看管及抱緊幼童。

走入「奧肯交易站」玩「雪嶺滑雪橇」過山車

在《魔雪奇緣》中有安娜到訪奧肯交易站購買裝備登上北山及首次遇見基斯托夫的一幕，賓客會在進入遊樂設施「雪嶺滑雪橇」過山車前，經過這個如電影中的「奧肯交易站」。賓客進入雪嶺滑雪橇的等候區，將會看到奧肯的桑拿浴室；奧肯更站在桑拿浴室內，不時抹去浴室窗戶的蒸氣，露出笑臉熱情地歡迎賓客，就如《魔雪奇緣：發燒狂熱》中奧肯在充滿蒸氣的桑拿浴室出來，向安娜和愛莎推銷感冒藥一樣親切。至於「魔雪奇緣世界」其他特色，則留待Fans到現場和感受。