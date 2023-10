香港迪士尼魔雪奇緣世界　神還原電影場景細節不容錯過

阿德爾小鎮即見地標

阿德爾內有多個具代表性的《魔雪奇緣》電影場景,其中之一便是曾在《魔雪奇緣:小白的驚喜任務》中出現的「友誼噴泉」。它是歡迎賓客進入阿德爾小鎮的標誌,亦是紀念安娜和愛莎之間的真愛的地標;而賓客從友誼噴泉望向阿德爾小鎮的建築群,可感受濃濃尖屋頂、色彩繽紛的外牆、龍風格(dragestil)和不對稱建築等北歐風情。

在阿德爾小鎮中,賓客將見到放有安娜和愛莎的手雕木偶裝飾的鐘樓,鐘樓更會在整點響起《Do you want to build a snowman》,彷彿回到《魔雪奇緣》中安娜與漢斯王子在鐘樓上共舞,及《魔雪奇緣:發燒狂熱》中愛莎在鐘樓上放聲高歌的電影片段。