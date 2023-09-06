香港迪士尼「創夢家」銅像10月與公眾見面 製作團隊︰隱含不少彩蛋待粉絲發掘

世界各地迪士尼樂園都矗立了不同造型的華特‧迪士尼與米奇老鼠銅像，講述華特創造迪士尼的各個階段。適逢華特迪士尼公司創立100周年和香港迪士尼樂園開幕18周年，香港迪士尼將迎來獨一無二的華特‧迪士尼與米奇老鼠銅像 「創夢家」。創作團隊透露，為完美重現華特的神態，製作時細緻如面部表情和每條皺紋均要一絲不苟，而銅像手指指向亦有「諗過度過」，只希望將華特神韻活靈活現於賓客眼前。團隊更事先張揚，銅像隱含不少彩蛋有待粉絲發崛。

華特‧迪士尼一生經歷無數特別時刻，背後亦有不同故事，而香港創作團隊製作華特‧迪士尼與米奇老鼠銅像 「創夢家」靈感來自華特萌生興建迪士尼樂園的重要一刻。當年華特帶著兩位女兒去到格里菲斯公園(Griffith Park)玩旋轉木馬；他在長凳上看着女兒們在旋轉木馬快樂的樣子，激發出興建一個地方讓父母和小孩同樂的夢想，而迪士尼樂園的構想由此而生。

「創夢家」命名 展示理念及將創意實現

至於銅像以「創夢家」作命名，香港華特迪士尼幻想工程創意監製謝沅珩解釋，「創」是一個重要理念，因華特的創意不止於「夢想」，更是身體力行地把創意實現，是實在的「創」業家。製作團隊希望，這個精神可在香港迪士尼承傳下去，創造下個更精彩的一世紀。

香港華特迪士尼幻想工程美術總監Kendall Elliott亦補充，除名稱外，銅像選址經細心挑選，「創夢家」銅像放置在灰姑娘旋轉木馬前，華特會面向代表著迪士尼原點的旋轉木馬，而他微微轉向和手指向身後，代表未來的奇妙夢想城堡，像仿佛他向米奇訴說他們一起創造了很多經典的奇妙時刻 ，而未來還會為賓客締造更多奇妙的體驗。