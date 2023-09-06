香港迪士尼「創夢家」銅像10月與公眾見面 製作團隊︰隱含不少彩蛋待粉絲發掘

世界各地迪士尼樂園都矗立了不同造型的華特‧迪士尼與米奇老鼠銅像，講述華特創造迪士尼的各個階段。適逢華特迪士尼公司創立100周年和香港迪士尼樂園開幕18周年，香港迪士尼將迎來獨一無二的華特‧迪士尼與米奇老鼠銅像 「創夢家」。創作團隊透露，為完美重現華特的神態，製作時細緻如面部表情和每條皺紋均一絲不苟，而銅像指向亦有「諗過度過」，希望將華特神韻活現於賓客眼前。團隊更事先張揚，銅像隱含不少彩蛋有待粉絲發掘。

銅像 「創夢家」靈感來自華特萌生興建迪士尼樂園的重要一刻。(陳奕釗攝)

華特‧迪士尼一生經歷無數特別時刻，背後亦有不同故事，而香港創作團隊製作華特‧迪士尼與米奇老鼠銅像「創夢家」靈感來自華特萌生興建迪士尼樂園的重要一刻。當年華特帶著兩位女兒去到格里菲斯公園(Griffith Park)玩旋轉木馬；他在長凳上看着女兒們在旋轉木馬快樂的樣子，激發出興建一個地方讓父母和小孩同樂的夢想，而迪士尼樂園的構想由此而生。

「創夢家」命名 展示理念及將創意實現 至於銅像以「創夢家」作命名，香港華特迪士尼幻想工程創意監製謝沅珩解釋，「創」是一個重要理念，因華特的創意不止於「夢想」，更是身體力行地把創意實現，是實在的「創」業家。製作團隊希望，這個精神可在香港迪士尼承傳下去，創造更精彩的下一世紀。 香港華特迪士尼幻想工程美術總監Kendall Elliott亦補充，除名稱外，銅像選址經細心挑選，「創夢家」銅像放置在灰姑娘旋轉木馬前，華特會面向代表著迪士尼原點的旋轉木馬，而他微微轉向和手指向身後，代表未來的奇妙夢想城堡，仿佛他向米奇訴說他們一起創造了很多經典的奇妙時刻，而未來還會為賓客締造更多奇妙的體驗。

銅像展現華特神髓 銅像要完美重現華特的神態，最重要當然是造型；Kendall憶述，當決定銅像造型是華特坐長凳時，曾安排團隊成員身穿西裝，多次坐在長凳上並擺出各種坐姿，同時研究華特舊照，務求找出最能展現華特神髓的坐姿。而負責創作概念插畫、形象化旋轉木馬故事供雕塑家參考的香港華特迪士尼幻想工程創意設計師梁沁韻亦提到，「(將來)客人會同銅像坐得好埋，會睇到好多細節位」，故華特迪士尼手上戒指位置、面部表情和皺紋等細節均要畫得好細緻。在追求細節過程中梁沁韻並不孤單，透過與美國創意團隊的傳奇插畫家Chris Turner和雕塑家合作，她亦成功畫出展現華特精髓的插畫。

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