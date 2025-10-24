香港迪士尼：由營運高級副總裁施保添出任行政總裁　接替莫偉庭

施保添於1990年加入華特迪士尼世界度假區，期後晉升至多個不同範疇的領導職位，涵蓋營運、人力資源管理及賓客體驗發展等，過去5年則擔任香港迪士尼樂園營運高級副總裁。香港迪士尼指，施保添憑藉其領導能力、營運專業知識，以及商業觸覺，帶領樂園經歷重大革新與擴展，創下破紀錄的業績及卓越的賓客滿意度。

香港迪士尼首席財務總監施楠將於2026年1月起，出任加州迪士尼樂園財務高級副總裁。施楠在1990年代加入華特迪士尼世界度假區，曾迪士尼內擔任多個財務職位，涉及範疇包括迪士尼度假旅行、全球業務發展、業務規劃及傳訊等，並曾擔任上海迪士尼度假區首席財務總監。香港迪士尼表示，施楠在推動樂園長遠發展方面發揮關鍵作用，憑藉其經驗，他將協助進一步推動加州迪士尼樂園的未來發展計劃。

對於施保添出任行政總裁，迪士尼樂園國際總裁及董事總經理艾書琳（Jill Estorino）表示，施保添的任命反映公司對香港迪士尼樂園度假區及整個迪士尼體驗業務持續增長與創新的承諾。艾書琳又指，衷心感謝施楠對香港迪士尼樂園度假區的重要貢獻，並祝願施楠在加州迪士尼樂園的新職位一切順利。