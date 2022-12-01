香港迪士尼「1+1」捐贈玩具 向社區小朋友分享近萬份聖誕禮物

莫偉庭(Michael)感謝多位演藝人員對今次捐贈活動的踴躍支持，和一眾迪士尼義工，努力協助整理禮物，又親手寫上心意卡，為有需要的兒童送上節日祝福。(香港迪士尼提供)

聖誕分享節日氣氛，香港迪士尼樂園度假區舉辦「分享禮物‧分享愛」玩具捐贈活動，從每位演藝人員收集一份全新迪士尼玩具，香港迪士尼額外捐贈多一份，合力準備了1萬份聖誕禮物，轉贈予近20間慈善機構，送給社區有需要小朋友，包括有特殊學習需要的學童及病童。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭與兩位親善大使陳麗儀和唐俊迪，聯同近500位迪士尼義工，齊心合力準備近萬份聖誕禮物分送社區。莫偉庭表示，香港迪士尼今年首度以「一加一」方式捐贈玩具，一眾演藝人員都能參與其中，成樂園有史以來最大的義工聖誕禮物捐贈項目，感謝人員踴躍支持捐贈活動，並協助整理禮物和親手寫上心意卡。

香港聖公會福利協會是今次活動其中一個受惠機構，香港迪士尼為協會其下「香港聖公會愛童行計劃」中有特殊學習需要(SEN)的學童捐贈迪士尼玩具，協會總幹事劉冼靜儀指，治療過程對SEN學童及其家人甚為艱難，常會面對失望或感到氣餒，迪士尼的卡通人物及角色往往帶出堅毅，勇敢及不屈不撓精神，能將正能量注入SEN學童及其家人當中，相信SEN 小朋友在聖誕佳節收到迪士尼玩具一定非常開心，為充滿挑戰的學習路途送上一點鼓勵。

除玩具捐贈外，香港迪士尼在聖誕節期間亦有其他慈善義賣行，賓客可選購聖誕心願慈善明信片，寫上窩心的冬日祝福，在美國小鎮大街或幻想世界蓋章處為明信片蓋上印章，再投入市鎮會堂外的聖誕心願郵筒，義賣所得的款項將不扣除成本，全數撥捐「愛心聖誕大行動」，受惠的慈善機構多達15間；香港迪士尼亦推出 Duffy 與好友主題「Wish Upon A Star」兩用抱抌毛毯，賓客每購買一個毛毯，樂園將捐出50元予願望成真基金，為更多病童達成心願。