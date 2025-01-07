香港迪士尼 STEM 學習課程迎內地研學遊熱潮 深圳學童玩轉園區探索科學原理

結合研究性學習和旅行體驗的「研學旅遊」成為最新教學熱潮，現時在內地更被納入中小學教育教學計劃。市場上提供的STEM / STEAM 課程眾多，深受學校和家長歡迎。近日， 一批來自深圳育才教育集團的小學生，專程跨境走到香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）參加「迪士尼 STEM 體驗行」，在奇妙國度邊玩邊學。 「迪士尼 STEM 體驗行」專為小學生度身編製，以科學、科技、工程及數學為學習重點，透過動手做實驗培養學生解難能力，啟發創意思維和探究精神。課程中迪士尼導師會利用香港迪士尼的場景及遊樂設施，讓學生深入理解背後的科學原理，了解到STEM與日常生活原是息息相關。這批深圳小學生便透過體驗「瘋帽子旋轉杯」，親身感受向心力和離心力的作用。福田區荔園外國語小學的學生熊澤霖說：「這次研讀活動非常精彩，我們透過生動有趣的形式，學到了很多物理知識，例如在觀察園區橋的承重這個現象時，老師向我們講解了力學知識及其應用。」

來自羅湖區草埔小學的五年級學生向嘉怡表示：「在學習每個小課題前，導師都會先進行講解及模擬實驗。之後再坐旋轉杯感受當中的向心力和離心力，確實令所學的知識更深刻！」 福田區紅嶺實驗小學的學生歐陽逸坤認為：「這次我們在歡樂的氛圍中學習，課程設計中的趣味性元素提高了我們學習的注意力。同時，我們需要在園內完成不同學習任務，完成後可以獲得導師的小獎勵，這樣的方式讓我們很難在學習的過程中走神。」 參與學生亦體驗另外一個遊樂設施「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」，從中學習數學理論中的比例概念，讓理論知識變得生動具象。香港迪士尼指課程設計參考了教育局的學習指引，並結合小學校長及教師的意見，確保內容緊貼學校課程。學生不僅能學習理論知識，還能舉一反三，將學到的概念應用於日常生活中，從而提升解難能力與邏輯思維。

加入藝術元素 讓年輕學童全方位體驗 STEAM 的奧秘 針對年紀較小的學童，香港迪士尼亦有「迪士尼STEAM學習任務：探索海陸空」，適合幼稚園高班至小三學生。課程糅合了STEM、藝術及樂園特色，讓學生在樂園展開一場探索之旅。他們會在「小小世界」學習水的特性及圖形設計的視覺效果；在「奇妙夢想城堡」探索立體圖形；並透過遊樂設施及互動活動認識電力與動力的原理，以及空氣的特性等等。以海、陸、空三方面，全方位探索世界。 課程特別加入有趣的挑戰任務和貼紙徽章獎勵，以鼓勵形式維持學生的學習興奮度和專注力。課程更加入以米奇老鼠為主題的訓練活動，讓他們寓學於樂，激發對STEAM的興趣。從而提升創造力、邏輯思考、解難及團隊合作精神。

為青少年創造奇妙的學習旅程 香港迪士尼一直深信，以引導方式讓小孩探索自我、啟發思維及釋放潛能，才能締造奇 妙且充滿意義的學習體驗。自 2006年啟動以來，「迪士尼青少年團隊活動計劃」已為超過 80 萬名學生帶來獨一無二的互動學習體驗，課程涵蓋物理科學、創意動畫、音樂舞蹈表演、通識及環保等多個主題，適合幼稚園至專上程度的學生，以及青少年制服團隊及家長教師會參與。 除本地學校外，「迪士尼青少年團隊活動計劃」亦吸引了來自內地、新加坡、日本以至東 南亞的教育團體參與，學生在迪士尼的奇妙世界中，擴闊視野，啟發潛能，享受探索知識的樂趣。

迪士尼青少年奇妙學習系列 「迪士尼 STEAM 學習任務：探索海陸空」及「迪士尼 STEM 體驗行」門票及行程計劃 套票包括： 由迪士尼學習指導員帶領之「迪士尼青少年奇妙學習系列」

「迪士尼青少年奇妙學習系列」證書一張

香港迪士尼樂園一日標準門票一張 報名及詳情，請瀏覽 https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/disney-youth-programs-details/disney-youtheducation-series/index.html 電郵：[email protected] 查詢電話：（852）3550 3678 (資訊)