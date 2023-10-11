香港郵政推獅子山、蚺蛇尖、龍脊、鳳凰山等「群山」特別郵票　今起率先發售首日封

香港郵政十月二十六日（星期四）發行以「香港自然景觀——群山」為題的特別郵票及相關集郵品。圖示郵資已付圖片卡（空郵郵資）。（政府新聞處圖片）

香港郵政昨日（10日）宣布，發行一套以「香港自然景觀——群山」為題的特別郵票及相關郵品，展示香港群山景色。首日封於今日（11日）率先發售。

群山景色包括獅子山

該套以「香港自然景觀——群山」為題的郵票一套有六枚、兩張郵票小型張及相關集郵品，展示香港群山疊嶺的優美景色，包括獅子山、蚺蛇尖、釣魚翁、龍脊、二東山、鳳凰山、大金鐘和彎曲山。郵票設計以香港知名的年輕攝影師袁斯樂鏡頭下捕捉香港群山獨特風景的相片作為藍本，景致怡人。

價格方面，以一套6款面值未蓋銷郵票為例，售價23.6港元；郵票小型張則有10港元及20港元選擇，兩者各嵌有一枚同等面值的郵票。

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