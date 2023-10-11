香港郵政推獅子山、蚺蛇尖、龍脊、鳳凰山等「群山」特別郵票　今起率先發售首日封

香港郵政昨日（10日）宣布，發行一套以「香港自然景觀——群山」為題的特別郵票及相關郵品，展示香港群山景色。首日封於今日（11日）率先發售。
群山景色包括獅子山
該套以「香港自然景觀——群山」為題的郵票一套有六枚、兩張郵票小型張及相關集郵品，展示香港群山疊嶺的優美景色，包括獅子山、蚺蛇尖、釣魚翁、龍脊、二東山、鳳凰山、大金鐘和彎曲山。郵票設計以香港知名的年輕攝影師袁斯樂鏡頭下捕捉香港群山獨特風景的相片作為藍本，景致怡人。
價格方面，以一套6款面值未蓋銷郵票為例，售價23.6港元；郵票小型張則有10港元及20港元選擇，兩者各嵌有一枚同等面值的郵票。
正式首日封今日率先發售
「香港自然景觀——群山」正式首日封於今日起，率先於，全線郵政局和網上購物坊「郵購網」發售；而特別郵票及相關郵品，則將於本月26日起在各郵政局及「郵購網」發售3個月，售完即止；而貼有特別郵票的已蓋銷首日封及珍藏套裝只限在集郵局發售。而各郵政局亦將於本月26日，為所有正式首日封、紀念封、註明首日字樣和本地地址的自製封，提供郵政局郵戳和特別郵戳的即時人手蓋印服務。
「香港自然景觀—群山」特別郵票簽名會
- 日期：10月26日（周四）
- 時間：上午9時半至10時半
- 地點：郵政總局
- 嘉賓：攝影師袁斯樂，將親臨為市民的相關郵品簽名