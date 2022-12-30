釣魚翁行山路線｜沿路聽着海風　香港三尖入門

釣魚翁行山路線 景點1︰左西貢 右城市 至終點大坳門才有補給點及廁所，上車前做好準備。五塊田下車，小心過馬路在涼亭旁登山，前半都跟隨釣魚翁郊遊徑，至廟仔墩前才離開。初段梯亦多，好好享受林蔭中乘涼之樂。分叉路分開郊遊徑及越野單車徑，選郊遊徑。起步約155米海拔，行1公里至240米海拔時，回望左方為將軍澳等繁華鬧市，右方為西貢牛尾海及馬鞍山，城市和郊野近在眼前的獨特情況，可能只有香港才找到。 🗻按此即睇am730行山專頁、路線推介、行山裝備🏔️

釣魚翁行山路線景點2︰廟仔墩眺相思灣 行過梯級過後，路況轉絫平緩，看見迎面而來快樂的狗狗，心情大好。重要分叉路口為標距柱C3103和下洋山後，路口選左方經木欄杆登廟仔墩和釣魚翁，否則會錯過兩個山頂位。經過竹林後，不難登上沒有三角測量站的333米廟仔墩。微微落斜，來到期待已久、最突顯釣魚翁山勢的打卡位。《六約西貢竹枝詞》集記載之坑口十八鄉詩句，「上洋行過下洋來，偶遇釣魚公上台」，說明這條行山路線已有過百年歷史。由廟仔墩望向左，今次旅行第一個海灣相思灣近在眼見。

釣魚翁行山路線 景點3︰最容易的香港三尖釣魚翁 由廟仔墩經略帶陡峭的石路落山坳，再急升至344米的釣魚翁，是今次行山之旅最花體力的20分鐘。石級間夾雜碎石，宜與前後方保持距離。臨近釣魚翁頂大風，更要穩住腳步。終於，釣魚翁就在腳下。香港三尖分別為蚺蛇尖、青山、釣魚翁，同時釣魚翁與蚺蛇尖及睇魚岩頂並稱西貢三尖。左起相思灣、正前方清水灣都非常吸引。對我而言，不得不提布袋澳後的清水灣鄉村俱樂部。周星馳主演的《回魂夜》中，他與莫文蔚、盧雄等在高爾夫球場特訓俄羅斯練膽大法，畫面腦海中無限Loop。