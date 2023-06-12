馬會即日起招募賽事見習學員

香港賽馬會賽馬人才培訓中心旗下的見習騎師學校，即日起至7月29日（星期六）招募新一屆「賽事見習學員」，培育本地賽馬人才。

投考賽事見習學員必須年滿15歲並已完成中三或以上課程，毋須具備策騎經驗。學員的身高沒有限制，體重的參考指標為見習騎師105磅，策騎員則約125磅。性格積極進取，做事專注及勤奮，以及熱愛體育運動者優先。

見習騎師學校推行雙軌教育制度，學校一方面向賽事見習學員教授綜合的知識，同時會安排他們接受在職培訓與學習。學員將修讀騎術理論與訓練、馬匹料理、馬房管理、英文、運動科學、音樂、資訊科技，以及個人財務管理等。課程內容確保學員不但獲得全面教育，還能擁有不同的技能以切合不同工種的需要。

最高等同第三級認可資歷

學員在完成有關課程後，將獲取等同香港學術及職業資歷評審局評核的第一級至第三級認可資歷，提升競爭力。無論學員日後希望繼續深造或拓展事業，均能有所裨益。此外，學員也有機會獲派前往海外受訓，體驗不同文化，擴闊國際視野。

賽馬人才培訓中心高級經理暨見習騎師學校校長陳念慈表示，他們會根據學員的潛能和興趣，帶領他們向不同的方向發展，並提供專業訓練。學員學有所成後，將會具備足夠的競爭力，在不同的崗位上發揮所長。