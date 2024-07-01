熱門搜尋:
歐洲國家盃 深中通道 七一優惠 簡約公屋 THE SOUTHSIDE 機票優惠 多啦A夢 的士 NOVO LAND 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-07-01 22:09:42

馬會廣東省體育總會簽署合作備忘錄 延續粵港盃賽事

分享：
在廣東省體育局副局長林瑛（後排左），以及馬會賽馬事務執行總監夏定安（後排右）的見證下，廣東省體育總會秘書處代表蔡建祥（前排左），與馬會賽馬項目管理辦公室主任鍾嘉銘（前排右）簽署《關於「粤港盃」賽馬活動的合作備忘錄》。

在廣東省體育局副局長林瑛（後排左），以及馬會賽馬事務執行總監夏定安（後排右）的見證下，廣東省體育總會秘書處代表蔡建祥（前排左），與馬會賽馬項目管理辦公室主任鍾嘉銘（前排右）簽署《關於「粤港盃」賽馬活動的合作備忘錄》。

為慶祝香港回歸27周年，香港賽馬會今日(7月1日)在沙田馬場舉行「香港共慶回歸賽馬日」，吸引不少馬迷和旅客到訪。「香港回歸盃」及「粵港盃」向來都是回歸賽馬日的焦點賽事，香港賽馬會(馬會)今天宣佈，與廣東省體育總會簽署《關於「粵港盃」賽馬活動的合作備忘錄》，雙方將會繼續合作舉辦粵港盃，延續這項自2014年起在港舉辦的賽事。

自2014年，馬會與廣東省體育總會簽署為期十年的合作備忘錄後，粵港盃是每年「香港共慶回歸賽馬日」的重點賽事，標誌著粵港兩地共同推動體育發展。在新簽訂的備忘錄中，除了延續粵港盃賽事在香港的舉行，馬會亦會推動將賽事納入從化馬場常規性賽馬賽事計劃，進一步推動粵港澳大灣區馬產業發展。

Ad Block

 

廣東省體育局代表團參觀沙田馬場。 香港賽馬會賽馬事務執行總監夏定安（右四）、公司事務執行總監譚志源（右三）、內地事務部主管陳岳鵬（右一）、馬會賽馬項目管理辦公室主任鍾嘉銘（右二），連同廣東省體育局副局長林瑛（左四）、廣東省體育總會秘書處代表蔡建祥（左三），以及廣東省體育局和廣東省社會體育和訓練競賽中心的代表出席簽署儀式。 廣東省體育局代表團參觀沙田馬場。

粵港盃促進馬產業發展

馬會賽馬事務執行總監夏定安表示，從化馬場是大灣區馬產業發展的核心，透過延續粵港盃的合作並將賽事帶到從化馬場上演，這將進一步發揮其在推動粵港兩地體育文化交流、促進馬產業發展的重要作用。
 
廣東省體育局副局長林瑛亦表示，粵港盃賽馬活動過去十年在香港成功舉辦，對推動與深化粵港兩地體育文化交流意義重大。雙方續簽有關合作備忘錄，體現粵港進一步加強聯繫溝通。雙方將繼續在體育領域深化交流合作，共同推動大灣區高質量發展。

Ad Block

去年與廣東省體育局簽署備忘錄

另外，去年馬會與廣東省體育局簽署了《共同推進粵港體育產業發展合作備忘錄》，深化雙方在馬匹運動與馬產業、體育賽事和體育產業等方面的合作。

廣東省體育局代表團參觀香港賽馬會賽馬人才培訓中心及見習騎師學校。 廣東省體育局代表團參觀香港賽馬會賽馬人才培訓中心及見習騎師學校。 廣東省體育局代表團參觀香港賽馬會賽馬人才培訓中心及見習騎師學校。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受