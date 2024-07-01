馬會廣東省體育總會簽署合作備忘錄 延續粵港盃賽事

為慶祝香港回歸27周年，香港賽馬會今日(7月1日)在沙田馬場舉行「香港共慶回歸賽馬日」，吸引不少馬迷和旅客到訪。「香港回歸盃」及「粵港盃」向來都是回歸賽馬日的焦點賽事，香港賽馬會(馬會)今天宣佈，與廣東省體育總會簽署《關於「粵港盃」賽馬活動的合作備忘錄》，雙方將會繼續合作舉辦粵港盃，延續這項自2014年起在港舉辦的賽事。
自2014年，馬會與廣東省體育總會簽署為期十年的合作備忘錄後，粵港盃是每年「香港共慶回歸賽馬日」的重點賽事，標誌著粵港兩地共同推動體育發展。在新簽訂的備忘錄中，除了延續粵港盃賽事在香港的舉行，馬會亦會推動將賽事納入從化馬場常規性賽馬賽事計劃，進一步推動粵港澳大灣區馬產業發展。
粵港盃促進馬產業發展
馬會賽馬事務執行總監夏定安表示，從化馬場是大灣區馬產業發展的核心，透過延續粵港盃的合作並將賽事帶到從化馬場上演，這將進一步發揮其在推動粵港兩地體育文化交流、促進馬產業發展的重要作用。
廣東省體育局副局長林瑛亦表示，粵港盃賽馬活動過去十年在香港成功舉辦，對推動與深化粵港兩地體育文化交流意義重大。雙方續簽有關合作備忘錄，體現粵港進一步加強聯繫溝通。雙方將繼續在體育領域深化交流合作，共同推動大灣區高質量發展。
去年與廣東省體育局簽署備忘錄
另外，去年馬會與廣東省體育局簽署了《共同推進粵港體育產業發展合作備忘錄》，深化雙方在馬匹運動與馬產業、體育賽事和體育產業等方面的合作。