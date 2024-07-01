馬會廣東省體育總會簽署合作備忘錄 延續粵港盃賽事

在廣東省體育局副局長林瑛（後排左），以及馬會賽馬事務執行總監夏定安（後排右）的見證下，廣東省體育總會秘書處代表蔡建祥（前排左），與馬會賽馬項目管理辦公室主任鍾嘉銘（前排右）簽署《關於「粤港盃」賽馬活動的合作備忘錄》。

為慶祝香港回歸27周年，香港賽馬會今日(7月1日)在沙田馬場舉行「香港共慶回歸賽馬日」，吸引不少馬迷和旅客到訪。「香港回歸盃」及「粵港盃」向來都是回歸賽馬日的焦點賽事，香港賽馬會(馬會)今天宣佈，與廣東省體育總會簽署《關於「粵港盃」賽馬活動的合作備忘錄》，雙方將會繼續合作舉辦粵港盃，延續這項自2014年起在港舉辦的賽事。

自2014年，馬會與廣東省體育總會簽署為期十年的合作備忘錄後，粵港盃是每年「香港共慶回歸賽馬日」的重點賽事，標誌著粵港兩地共同推動體育發展。在新簽訂的備忘錄中，除了延續粵港盃賽事在香港的舉行，馬會亦會推動將賽事納入從化馬場常規性賽馬賽事計劃，進一步推動粵港澳大灣區馬產業發展。