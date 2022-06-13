馬會招賽事見習學員 毋須策騎經驗滿15歲可申請

香港賽馬會賽馬人才培訓中心旗下見習騎師學校由即日起，招募新一屆「賽事見習學員」，明額25名，截止日期為7月30日(星期六)，為具備策騎天分的青少年提供機會。

沒身高限制

馬會指，投考賽事見習學員必須年滿15歲並已完成中三或以上課程，性格積極進取，做事專注及勤奮，以及熱愛體育運動。學員的身高沒有規限，見習騎師體重是105磅，策騎員約125磅。見習騎師學校的騎術教練將於7月及8月分批舉行策騎及體能測試，挑選具潛質的申請者安排入住體驗營，當中表現最佳的25位將獲取錄。申請者毋須具備策騎經驗。

須完成賽馬證書課程

加入賽事見習學員行列，將來除了有機會成為騎師外，也有機會加入其他崗位，例如策騎員、獸醫事務技術員、馬術事務助理、釘甲匠，以及賽事見習行政助理等。

獲取錄的學員必須攻讀賽馬證書課程。該課程由賽馬人才培訓中心規劃及制定，內容涵蓋騎術理論與訓練、馬匹料理、馬房管理、英文、運動科學、音樂、資訊科技，以及個人財務管理等。完成有關課程後，將獲取等同香港學術及職業資歷評審局評核的第一級至第三級認可資歷。此外，也有機會獲派前往海外受訓，體驗不同文化，擴闊國際視野。

有興趣報考賽事見習學員的年輕人，可登入馬會「賽馬人才培訓中心」網站瀏覽詳情及填寫申請表格。