馬會撥款成立9間照顧者中心　非牟利機構助護老者評估紓壓

隨着本港老年人口持續增長，政府近年推動的「居家安老」成為社會挑戰。香港賽馬會去年撥款推出「賽馬會護老導航照顧者支援計劃」，夥拍5間非牟利機構設立照顧者中心，服務和支援護老者和有需要長者等，預計計劃5年可協助逾2.7萬名照顧者和1.5萬名受照顧長者。

冀中心助照顧者連結社區資源

政府2021年人口普查數據顯示，本港有206萬名年滿60歲的長者，當中超過33萬名居於家庭住戶的長者需要長期照顧，亦有24.6萬名屬非正式照顧者。諮詢委員會召集人聶德權表示，長者普遍傾向「居家安老」，即在自己家中安享晚年，計劃希望建立以照顧者為本平台，協助他們連結社區資源、提高公眾對照顧者的關注，同時提供照顧者需要的評估和服務建議、照顧者減壓活動等。

八旬翁獨力照顧認知障礙妻

快將80歲的梁威能去年發現結婚超過50年的太太患上認知障礙症，隨即為他的生活帶來很大改變，例如需要長時間照顧太太，個人活動和興趣時間被迫大減。他透露，起初尚未適應和探索到太太個性改變，不時因為要遷就對方而發生爭執，幸他獲原本做義工的社區中心社工介紹，認識到這項計劃。