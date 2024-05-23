馬會撥款成立9間照顧者中心　非牟利機構助護老者評估紓壓

隨着本港老年人口持續增長，政府近年推動的「居家安老」成為社會挑戰。香港賽馬會去年撥款推出「賽馬會護老導航照顧者支援計劃」，夥拍5間非牟利機構設立照顧者中心，服務和支援護老者和有需要長者等，預計計劃5年可協助逾2.7萬名照顧者和1.5萬名受照顧長者。
冀中心助照顧者連結社區資源
政府2021年人口普查數據顯示，本港有206萬名年滿60歲的長者，當中超過33萬名居於家庭住戶的長者需要長期照顧，亦有24.6萬名屬非正式照顧者。諮詢委員會召集人聶德權表示，長者普遍傾向「居家安老」，即在自己家中安享晚年，計劃希望建立以照顧者為本平台，協助他們連結社區資源、提高公眾對照顧者的關注，同時提供照顧者需要的評估和服務建議、照顧者減壓活動等。
八旬翁獨力照顧認知障礙妻
快將80歲的梁威能去年發現結婚超過50年的太太患上認知障礙症，隨即為他的生活帶來很大改變，例如需要長時間照顧太太，個人活動和興趣時間被迫大減。他透露，起初尚未適應和探索到太太個性改變，不時因為要遷就對方而發生爭執，幸他獲原本做義工的社區中心社工介紹，認識到這項計劃。
梁威能指，中心為太太提供的兩小時暫託服務有助他紓緩壓力，既可以放心太太能獲妥善照顧，亦學到不少照顧知識和騰出時間處理個人事務，例如有針對照顧者的講座和小組活動，同時可與「同路人」分享經驗和困難。他特別提到，中心可以讓他們夫妻同時參加活動，「旁邊有熟悉嘅人一齊玩，可以紓緩太太情緒。」
7間照顧者中心下月起陸續啟用
照顧者中心會為照顧者提供需求評估和自我評估工具，協助他們更深入了解個人需要。計劃首席研究員樓瑋群解釋，計劃設有需求分層支援服務，當中有14.4%照顧者獲評為中高需求、7.3%屬高需求，中心會向他們提供治療性個案及小組，甚至轉介和跟進。聶德權指，除每節最長4小時的暫託服務收費30元外，其餘服務包括照顧者入會全屬免費。社區現已有2間照顧者中心投入服務，其餘7間預計下月起陸續投入服務。
孫玉菡盼計劃改變社會對暫託憂慮
計劃由馬會透過其慈善信託基金撥款逾2.9億元策劃及捐助，馬會董事黃嘉純在計劃啟動禮致辭稱，照顧者在長者「居家安老」的角度最重要，希望計劃有助喚起市民對護老者關注，推動照顧者友善社區。
勞工及福利局局長孫玉菡在同一活動致辭稱，理解社區照顧者會有各種理由不捨得把親人送往暫託，又稱照顧者也有很多知識需要學習，「學識咗就行少啲冤枉路」，他希望透過馬會累積成功經驗和口碑，改變大眾對暫託的憂慮。
孫玉菡又稱，民間和社區支援護老者的力量很重要，負責營運的馬會具有靈活性嘗試新事物，不怕試錯但可以選擇試驗模式，「成功就由政府接力。」他指，如果本港創造出一套大城市的獨特成功護老者支援政策，便可以讓其他國內城市參考，「如果先行摸索一條行得通嘅道路，都可以為國內做示範作用。」