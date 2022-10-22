馬會支持「小龍馬藝術館」活動  為社區注入創意促進共融

為紀念香港特別行政區成立25周年，同時為社區注入創意和正能量，香港賽馬會自今年夏天起，支持由知名藝術家馬興文發起的一系列「小龍馬」活動。不同能力的學生今日(22日)齊集海洋公園水上樂園的「小龍馬藝術館」，於開幕禮上為「小龍馬」雕塑著色、發揮創意，促進社會共融。

馬會行政總裁應家柏表示，培養年輕人的創意和創新能力，是香港長遠發展的關鍵，因此兒童及青年發展是馬會慈善策略範疇之一，今天的活動與馬會致力建設更美好社會的宗旨一致，並同時推廣平等及共融。應家柏續指，馬興文的小龍馬藝術作品極具意義，不但發揮年輕人的創意，亦加強馬會與社區的連繫。馬會期望，在紀念香港特區成立25周年之際，「小龍馬」活動可為社區注入正能量，以及對香港未來保持樂觀。