馬會支持「榕光社護老之家」 為基層長者提供優質護理服務

香港人口愈趨老化，社會對院舍照顧服務的需求不斷增加。有見及此，香港賽馬會透過其慈善信託基金捐助榕光社，為新院舍裝修、購置家具和樂齡科技設備，讓有需要院舍照顧的基層長者有尊嚴地安度晚年。

「榕光社護老之家」的主要服務對象為有住宿照顧需要的基層獨居長者和雙老家庭。院舍在人手比例及住客人均面積上均符合社會福利署「改善買位計劃」甲一級院舍的服務質素標準及準則。院內設計以「温馨的家」為主題，設有單人及雙人房間，並有各種方便長者的家具和設施，更會利用不同樂齡科技，協助長者鍛鍊體魄和日常自理。院內更設有隔離房間和防疫設施，減低病毒傳染風險。