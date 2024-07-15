馬會本財年總投注額1347億元 應家柏︰對今季投注額感滿意

2023/2024年度香港馬季昨日煞科，3萬名馬迷入場支持，包括6,373名內地遊客，創內地遊客入埸人數最高紀錄，昨日投注額錄得近18.7億元。另外，馬會今個賽季共舉行88個賽日，包括7次黃昏賽事；全季共有831場本地賽事及368場越洋轉播賽事。今季賽馬投注總額為1,347億元，較上年度馬季跌4.5%。馬會行政總裁應家柏稱，在充滿挑戰的經濟環境下，今季賽馬總投注額令人滿意。

為配合「夜繽紛」活動，跑馬地馬場於去年9至12月免費入場，將今季總入場人數推高至逾50萬人，較2022/2023年度馬季大增37.6%。沙田馬場於本賽季共吸引逾93,000名內地旅客入場，大賽日平均錄得4,000人。