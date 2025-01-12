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2025-01-12 15:58:26

馬會特殊馬拉松今開跑 推廣普及運動與傷健共融 參與人數再創新高

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今年近 4,700 名智障跑手及伴跑員參加東華三院「奔向共融」 — 香港賽馬會特殊馬拉松， 身體力行宣揚傷健共融。(大會提供)

今年近 4,700 名智障跑手及伴跑員參加東華三院「奔向共融」 — 香港賽馬會特殊馬拉松， 身體力行宣揚傷健共融。(大會提供)

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東華三院「奔向共融」—香港賽馬會特殊馬拉松2025今日(12日)在中西區海濱長廊及龍和道舉行。今年參與人數再創新高，近4,700名智障跑手及伴跑員一同參與賽事，當中亦有來自北京、澳門及廣東省的智障跑手及伴跑員參與其中。每名智障參賽者夥拍一名伴跑員，以二人一組形式參加 3 公里的賽事，透過伴跑練習和交流， 凝聚社會推廣共融。香港特別行政區政府勞工及福利局局長孫玉菡、馬會董事羅啟華、東華三院主席鄧明慧受邀主持賽事起步禮，並為參賽者打氣。

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今年是香港賽馬會慈善信託基金第14年支持東華三院舉辦特殊馬拉松，藉此鼓勵有特殊需要的人士與大眾積極參與體育運動，身體力行實踐傷健共融。馬會董事羅啟華表示，馬會慈善信託基金自2012年起支持東華三院舉辦這項別具意義的賽事，冀透過運動增加大眾對有特殊需要人士的關注和理解。

羅啟華又指，馬會義工隊亦擔任伴跑員及協助賽事舉行，促進傷健共融。他續指，馬會多年來透過支持不同機構推出各類型項目，推動市民培養健康的生活模式，積極構建「健康社區」。

馬會董事羅啟華（右）及東華三院「共融大使」蘇樺偉（左）合照。 馬會義工隊 CARE@hkjc 成員與參賽者合照。 馬會義工隊 CARE@hkjc 成員與參賽者合照。 馬會董事羅啟華（前排中）與馬會義工隊 CARE@hkjc 及參賽者合照。 馬會董事羅啟華表示馬會自 2012 年起支持東華三院舉辦特殊馬拉松，冀透過運動增加大 眾對有特殊需要人士的關注和理解。 香港特別行政區政府勞工及福利局局長孫玉菡（左二）致送紀念品予馬會董事羅啟華 （右二），並由東華三院主席鄧明慧（右一）及東華三院第四副主席暨社會服務委員會 主任委員伍怡（左一）陪同。 香港特別行政區政府勞工及福利局局長孫玉菡（左四）、馬會董事羅啟華（中）、東華 三院主席鄧明慧（左三）主持東華三院「奔向共融」 — 香港賽馬會特殊馬拉松 2025 的 起步禮。

支持「與校共融」「愛融樂長跑會」計劃

此外，大會今年繼續為6至11歲智障兒童及其家人舉辦1.5公里「傳．家跑」項目，鼓勵智障人士與家人一同參與運動，增進彼此感情。今屆吸引逾200個家庭參加，參與人數創歷屆新高。是次特殊馬拉松更招募超過700名義工，包括馬會義工隊CARE@hkjc成員擔任伴跑員或場地支援，一同與參加者分享跑步的樂趣。

賽事以外，馬會支持「奔向共融」活動舉辦不同項目，包括「與校共融」計劃，邀請來自25間不同院校的中學生和大專生擔任伴跑員，把和諧共融的概念帶入校園；以及「愛融樂長跑會」，由教練定期為熱愛跑步的智障人士提供專業指導；活動亦包含綠色元素，提倡減少廢物和循環再造，推廣愛護環境的訊息。

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一如其他慈善捐助項目，馬會對以上項目的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬和博彩業務所得收益，為社會創造就業機會，並帶來稅收及慈善捐款。

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