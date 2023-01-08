馬會特殊馬拉松增設家庭跑 推廣傷健共融

「東華三院『奔向共融』— 香港賽馬會特殊馬拉松」今日在中西區海濱長廊舉行，超過 1,700名智障跑手及伴跑員一同參與，身體力行宣揚傷健共融。今年活動增設家庭跑項目「傳．家跑」，讓有特殊需要兒童及其家人一起享受運動的樂趣，吸引近 100 人參與。

馬會慈善信託基金自2012年起支持東華三院「奔向共融」 — 香港賽馬會特殊馬拉松。大會為每位智障參賽者安排一位伴跑員，以二人一組形式參加 3 公里的賽事，亦安排賽前練習，拉近參賽者及伴跑員彼此間的距離，建立默契。

今年賽事亦恢復「企業共融盃」獎項，吸引來自馬會等不同企業的員工擔任伴跑員，與智障運動員一同完成賽事。馬會義工隊 [email protected] 亦積極參與其中，擔任伴跑員及場地義工，協助賽事順利舉行及與有特殊需要的朋友分享跑步樂趣。

馬會副主席李家祥表示，樂見活動逐漸回復往日規模，3公里賽事亦再度回歸，讓各位健兒可以挑戰自我，大顯身手。而馬會致力建設更美好社會，多年來積極構建「健康社區」；並與東華三院合作展開多個社會服務，鼓勵不同能力人士多做運動，推廣健康生活，同時宣揚傷健共融。

馬會亦支持「愛融樂長跑會」，由教練定期為熱愛跑步的智障人士提供專業指導；同時透過「與校共融」計劃，邀請中學生成為伴跑員，把和諧共融的概念帶入校園。今日賽事亦增加環保回收箱及垃圾分類，並鼓勵參加者自備水樽，取代支裝水，達致環保減廢。