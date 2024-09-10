馬會第四屆香港國際慈善論壇圓滿閉幕 亞洲公益慈善研究計劃今日正式啟動

由香港賽馬會舉辦、歷來最大型的第四屆香港國際慈善論壇，今日(10日)在西九文化區圓滿閉幕，為期兩日的論壇吸引世界各地約100位知名演講者以及2,000多位來自40個國家及地區的嘉賓，包括超過200個本地、區域和國際基金會的代表參與。 應今屆國際慈善論壇「行公益 結碩果」的主題，是由香港賽馬會慈善信託基金主辦、公益慈善研究院協辦。論壇本日首場座談演講名為《「亞洲公益慈善計劃」啟動 亞洲捐獻之道：釋放亞洲公益慈善力量 共鑄可持續未來》。哈立德國王基金會行政總裁 Her Highness Princess Nouf bint Muhammad AlSaud、日本財團行政總監樺沢一朗、香港賽馬會慈善及社區事務執行總監、公益慈善研究院董事梁卓偉博士；IDEAS Dompet Dhuafa Republika 基金會董事總經理 Haryo Mojopahit、Piramal 基金會行政總裁 Aditya Natraj 和中國宋慶齡基金會副主席沈蓓莉一同探討亞洲公益慈善事業的新趨勢、機遇和推動專業化的途徑，為長遠的行動和變革奠定基礎。

至於，閉幕座談演講則由2009 年奧斯卡最佳原著劇本創作獎得主、美籍編劇、導演及監製 Dustin Lance Black；奧運跳水金牌得主 Tom Daley；2023 年浪琴國際騎師錦標賽冠軍、香港賽馬會騎師何澤堯；2007 年奧斯卡最佳紀錄短片獎得主、香港大學新聞及傳媒中心總監楊紫燁等人，在「賽馬會樂動人生計劃」諮詢委員會成員、香港體育學院前院長李翠莎主持下，探討投資藝術和體育如何換取社會收益。

亞洲公益慈善研究計劃正式啟動 另外，亞洲公益慈善研究計劃亦正式啟動，計劃匯聚亞洲具影響力的公益慈善機構作為創始合作機構，包括中國宋慶齡基金會、香港賽馬會慈善信託基金、IDEAS Dompet Dhuafa Republika 基金會、哈立德國王基金會 (King

Khalid Foundation)、日本財團 (The Nippon Foundation)、Piramal 基金會、 Rainmatter 基金會、陳江和基金會、塔塔諮詢服務 (Tata Consultancy Services)和騰訊公益慈善基金會。

這個為期三年的項目，由公益慈善研究院和 Asia Philanthropy Congress (“APHIC”) 聯合召集。研究計劃闡明亞洲公益慈善的範圍及機遇，構建「植根亞洲、惠澤亞洲」的慈善生態系統，促進業界專業化，以發揮亞洲公益慈善事業的潛力，普惠社群。 馬會行政總裁、公益慈善研究院董事應家柏表示，為徹底善用亞洲公益慈善團體的合作力量，啟動了亞洲公益慈善研究計劃。由公益慈善研究院和 Asia Philanthropy Congress 聯合召集，研究計劃與十家在亞洲頂尖的基金會攜手合作，構建「植根亞洲、惠澤亞洲」的慈善生態系統以加強亞洲慈善業界的能力。最重要的是，研究計劃矢志鼓勵百家爭鳴而非千篇一律。相反，研究計劃的目的是學習和分享亞洲公益慈善事業的豐富多樣性。

公益慈善基金匯明舉辦 公益慈善研究院亦將會於明日(11日)舉辦「公益慈善基金匯」，今年的活動聚集了 來自超過 55 個國際慈善組織的領袖，以促進交流、共享知識、互相學習、共同合作， 支持香港特區政府銳意推動香港成為國際慈善中心的願景。香港國際慈善論壇掀開香港慈善周的序幕，緊隨其後的還有香港財富傳承學院由周四至周六、一連三日的高峰會。一如其他慈善捐助項目，馬會對香港國際慈善論壇的支持，有賴其獨特的綜合營運模式， 透過賽馬和博彩業務所得收益，帶來稅收及慈善捐款，同時為社會創造就業機會。