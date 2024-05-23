馬會與聯合國毒罪辦代表團會面 促進體育誠信及打擊非法賭博

馬會昨日(22日)會見了到訪的聯合國毒品和犯罪問題辦公室執行主任瓦利率領的代表團，馬會向代表團介紹了香港境內非法外圍活動的性質及規模，又講解了馬會的角色，包括透過綜合營運模式提供受監管及有節制博彩，確保博彩收入得以透過稅款及慈善捐款回饋社會。



馬會表示，管理層向聯合國毒罪辦代表團介紹了香港境內非法外圍活動的性質及規模，包括外圍賭博的投注額於2023年估計超過3,500億港元。馬會管理層並闡釋了馬會的角色，如何透過綜合營運模式提供受監管及有節制博彩，確保博彩收入透過稅款及慈善捐款回饋社會。 馬會又講解如何透過支持亞洲賽馬聯盟轄下打擊非法賭博及相關金融罪行理事會，在區內促進體育誠信及推廣各種打擊非法賭博的措施。代表團也順道參觀跑馬地馬場，了解馬會的營運及誠信管理措施。

