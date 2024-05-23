馬會與聯合國毒罪辦代表團會面 促進體育誠信及打擊非法賭博

馬會昨日(22日)會見了到訪的聯合國毒品和犯罪問題辦公室執行主任瓦利率領的代表團，馬會向代表團介紹了香港境內非法外圍活動的性質及規模，又講解了馬會的角色，包括透過綜合營運模式提供受監管及有節制博彩，確保博彩收入得以透過稅款及慈善捐款回饋社會。
馬會表示，管理層向聯合國毒罪辦代表團介紹了香港境內非法外圍活動的性質及規模，包括外圍賭博的投注額於2023年估計超過3,500億港元。馬會管理層並闡釋了馬會的角色，如何透過綜合營運模式提供受監管及有節制博彩，確保博彩收入透過稅款及慈善捐款回饋社會。
馬會又講解如何透過支持亞洲賽馬聯盟轄下打擊非法賭博及相關金融罪行理事會，在區內促進體育誠信及推廣各種打擊非法賭博的措施。代表團也順道參觀跑馬地馬場，了解馬會的營運及誠信管理措施。
瓦利表示，操控體育競賽，不論是非法外圍或造假，均會對體育誠信造成沉重打擊，更會助長洗黑錢等犯罪活動。他表示，很高興了解馬會為了保障體育運動遠離腐敗而落實的措施。
馬會賽馬事務執行總監夏定安表示，今次訪問不但加深了馬會與聯合國毒罪辦的聯繫，更鞏固了雙方透過國際協作共同打擊腐化與非法賭博、促進體育誠信的決心。
馬會保安、誠信審查及資訊安全事務執行總監唐德誠指，馬會期待在能力提升及經驗分享等方面，為雙方聯手應對打擊面前與日俱增的威脅作出更大貢獻