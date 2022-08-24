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2022-08-24 23:15:06

馬鞍逼港｜打風唔使返工？鄧炳強：邊有咁輕鬆

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馬鞍逼港｜打風唔使返工？鄧炳強：邊有咁輕鬆

民安隊颱風天下工作。（鍾式明攝）

八號烈風或暴風信號晚上7時25分生效，不少市民均提早下班，回家休息。保安局長鄧炳強晚上約9時在Facebook專頁，以「打風唔使返工？邊有咁輕鬆」為題發文，不知是否仍在工作的他深有感受，指「打風嘅時間，好多人唔使返工，留喺安全嘅地方休息吓。但係呢個時侯，一班無懼任何風雨都謹守崗位嘅紀律部隊兄弟姐妹們，正在風雨中守護大家！」

他又讚揚一眾紀律部隊無懼風雨，專業候命「就算喺八號風球嘅惡劣環境之下，我一班消防、警隊、飛行服務隊同埋民安隊嘅兄弟姐妹都會隨時侯命，不論係沉船、塌樹、水浸或者山泥傾瀉，一有狀況，佢哋就會立即出動，保護市民！」

他亦在文末的標籤提到，保安局的緊急事故監察及支援中心已經啟動，呼籲市民打風期間不要外出，並歡迎市民「一人一留言」向颱風中謹守崗位的紀律部隊成員致謝。

鄧炳強fb發文讚揚紀律部隊颱風天下仍謹守崗位。

鄧炳強fb發文讚揚紀律部隊颱風天下仍謹守崗位。

紀律部隊颱風天下工作。（鍾式明攝）

警方呼籲市民遠離岸邊。（鍾式明攝）

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