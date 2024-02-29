騙案｜兩專業男失逾千萬 騙徒扮內地國安 稱會計師發送日本核污水「煽動訊息」

騙案無日無之，近期有兩名高學歷專業人士分別誤墮「投資騙案」及「假冒官員騙案」，分別被騙走900萬元及480萬元，警方正調查案件。在假冒官員騙案中，騙徒更自稱內地國安，指受害人發送涉及日本核子污水處理的「煽動訊息」，違反國家安全。

60歲男被誘下載假App 投資加密貨幣USDT

首宗案件發生在去年12月，騙徒透過LinkedIn聯絡一名60歲男受害人，自稱是投資專家，開始透過WhatsApp聊天。隨後，騙徒誘騙受害人透過從蘋果商店下載的虛假投資應用程式Eikrt.me並投資加密貨幣USDT，又承諾會賺錢。