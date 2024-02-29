熱門搜尋:
保暖方法 買家印花稅 奧斯卡2024 財政預算案2024 大光麵 撤辣 煙草稅 李龍基 垃圾徵費 好去處 網上熱話 長者醫療券 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-02-29 15:33:56

騙案｜兩專業男失逾千萬 騙徒扮內地國安 稱會計師發送日本核污水「煽動訊息」

分享：
警方呼籲市民下載「防騙視伏器」。

警方呼籲市民下載「防騙視伏器」。

騙案無日無之，近期有兩名高學歷專業人士分別誤墮「投資騙案」及「假冒官員騙案」，分別被騙走900萬元及480萬元，警方正調查案件。在假冒官員騙案中，騙徒更自稱內地國安，指受害人發送涉及日本核子污水處理的「煽動訊息」，違反國家安全。

60歲男被誘下載假App 投資加密貨幣USDT

首宗案件發生在去年12月，騙徒透過LinkedIn聯絡一名60歲男受害人，自稱是投資專家，開始透過WhatsApp聊天。隨後，騙徒誘騙受害人透過從蘋果商店下載的虛假投資應用程式Eikrt.me並投資加密貨幣USDT，又承諾會賺錢。 

本年1月5日至6日，受害人曾兩度向騙徒所提供的銀行賬戶轉賬共80萬元以充值其賬戶，其後他成功從該應用程式中提取30萬元投資收益。由於確實收到金錢，受害人因此相信該投資程式是真實，並繼續投資。本月13日至21日，受害人進一步將約900萬元轉賬至騙徒所提供的十多個銀行賬戶。惟受害人於本月22日無法從應用程式取回資金，而騙徒亦無法聯繫，始知受騙報案。 

財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖） 財政預算案2024懶人包（am730製圖）

53歲男會計師中「假官員騙案」

另一名53歲任職會計師男子稱，於去年11月22日接獲一名自稱內地國家安全人員的騙徒來電，指他發送煽動訊息，涉及日本核子污水處理，違反國家安全。受害人否認指控，騙徒後來將電話轉給同黨，該同黨可提供他的完整個人資料以博取受害人信任，隨後將受害人的案件轉交給第三名同黨「調查」。

Ad Block

去年11月23日，騙徒指示受害人購買一部新手機，並利用Telegram溝通及定期報告行蹤。騙徒也指控受害人參與國際金融詐騙案，並要求提供擔保費供調查。去年11月至今年1月，受害人依指示開設兩個銀行賬戶，並將340多萬元透過支票存入該兩個銀行戶口中，並向騙徒提供銀行賬戶和密碼。 

其後，騙徒進一步要求受害人將額外約40萬元的擔保費轉入一個「內地檢察官」的銀行戶口，以證明自己無罪，受害人毫不懷疑，並在網上轉賬。當受害人發現Telegram上的所有訊息都已刪除時，才知被騙，兩個銀行賬戶均被封鎖，無法檢查餘額。此案件共涉及騙款約港幣480萬元。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受