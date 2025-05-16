騙案｜網購寵物或涉釣魚詐騙　部分情況與其他網騙相似

消委會早前聯同漁護署調查網購寵物及寵物釣魚詐騙問題。漁護署首席獸醫師楊莉今早(16日)在港台節目表示，署方設立專責調查小組，檢視網上的動物銷售及繁殖廣告，同時處理相關投訴，發現部分情況與其他網騙很相似，不法分子會利用假帳戶或即時軟件的高度匿名，導致買家難以追查真實身分，亦可能利誘獎賞市民領養動物，牽涉金錢交易。

必須提供入口證或「黃紙」

楊莉指出，寵物店可以在網上賣廣告，但售賣時需要出示動物的實體，而且要在其獲發牌照的實際處所進行；如果賣家的寵物屬於自家繁殖，署方會根據繁殖場的寵物數量而發出「A牌」或「B牌」，市民可以致電漁護署熱線核實相關牌照。她又提到，寵物合法來源包括入口或者本地繁殖，賣家必須提供相關入口證或「黃紙」，即由漁護署加簽的狗隻繁育者聲明書。