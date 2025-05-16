騙案｜網購寵物或涉釣魚詐騙　部分情況與其他網騙相似

消委會早前聯同漁護署調查網購寵物及寵物釣魚詐騙問題。漁護署首席獸醫師楊莉今早(16日)在港台節目表示，署方設立專責調查小組，檢視網上的動物銷售及繁殖廣告，同時處理相關投訴，發現部分情況與其他網騙很相似，不法分子會利用假帳戶或即時軟件的高度匿名，導致買家難以追查真實身分，亦可能利誘獎賞市民領養動物，牽涉金錢交易。
必須提供入口證或「黃紙」
楊莉指出，寵物店可以在網上賣廣告，但售賣時需要出示動物的實體，而且要在其獲發牌照的實際處所進行；如果賣家的寵物屬於自家繁殖，署方會根據繁殖場的寵物數量而發出「A牌」或「B牌」，市民可以致電漁護署熱線核實相關牌照。她又提到，寵物合法來源包括入口或者本地繁殖，賣家必須提供相關入口證或「黃紙」，即由漁護署加簽的狗隻繁育者聲明書。
市民對網購寵物風險認知不足
調查亦邀請註冊獸醫參與，結果顯示來自網購的貓狗較多健康欠佳。楊莉說，不少市民對網購寵物的風險認知不足，因此早前推出專題網頁「寵物釣魚詐騙」及宣傳活動，同時與消委會進行調查，以提高市民的認知。
香港寵物業商會副會長陳雅芝在同一節目表示，從獸醫方面聽到不少網購寵物有貓瘟或狗瘟，運送過程很多時很擠迫，如果從內地走私來港，可能受到感染，市民購買的一刻未必察覺到，但數星期後問題就會浮現。
九成網購寵物都是無牌
陳雅芝認為，現時網購寵物有很大吸引力，但估計現時九成網購寵物都是無牌。她強調，漁護署有定期監察，包括要求寵物店領牌及每年申請續牌，初生狗隻最少要10個星期大及斷奶才可以賣等。她又說，懷疑無牌售賣寵物平台可能是有健康保障期提供退款的承諾，但質疑如何確保及兌現或追討。