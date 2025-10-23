騙案｜警搗彈票黨集團拘13人　涉26宗網購騙案騙款逾400萬

警方於前日(21日)至昨日(22日)展開打擊網上購物騙案，以「串謀以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等罪拘捕10男3女，年齡介乎22至67歲，共偵破26宗騙案，涉及騙款超過400萬元。
對容易變賣的貴價貨品落手
較早前警方對一連串網上購物騙案展開深入分析及情報蒐集，並追查大量閉路電視片段，成功鎖定一個「彈票黨」詐騙集團。該集團架構完整、分工精細，首先會登記大量社交平台帳戶犯案，然後在平台假扮買家，對容易轉手變賣的貴價貨品落手，包括電話、相機及相關配件、名牌手袋等，訛稱有興趣購買有關貨品，然後委派集團另一名跑腿負責交收。
訛稱將額外金錢轉帳
其後集團會用「彈票手法」，由「入數仔」將無效支票傳入受害人銀行戶口，受害人見自己帳面結餘增加，誤以為已經成功收款，將貨物交到騙徒手上。有部分案件中，騙徒會訛稱不慎將額外金錢轉帳到受害人戶口，受害人因此跟從騙徒指示轉帳退款，最終導致雙重損失。受害人往往在交易完成後一至兩天，收到銀行通知相關轉帳無效，始知受騙，於是報警求助。
檢獲他人身份證及票簿等
行動中，警方偵破26宗網上購物騙案，牽涉失物價值超過40萬，犯罪得益逾400萬元。東九龍總區刑事部隨即展開拘捕行動，以涉嫌「串謀以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等罪名，拘捕10男3女，年齡介乎22歲至67歲，並檢獲多部手提電話、騙徒犯案時衣著、多張他人香港身份證和空頭支票、票簿等。被捕人包括詐騙集團主腦及骨幹成員，角色分別為處理空頭支票跑腿、空頭支票持有人、騙案電話及網上購物平名台用戶操控人，以及傀儡戶口持有人，他們現正被扣留調查。