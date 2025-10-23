騙案｜警搗彈票黨集團拘13人　涉26宗網購騙案騙款逾400萬

警方於前日(21日)至昨日(22日)展開打擊網上購物騙案，以「串謀以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等罪拘捕10男3女，年齡介乎22至67歲，共偵破26宗騙案，涉及騙款超過400萬元。

對容易變賣的貴價貨品落手

較早前警方對一連串網上購物騙案展開深入分析及情報蒐集，並追查大量閉路電視片段，成功鎖定一個「彈票黨」詐騙集團。該集團架構完整、分工精細，首先會登記大量社交平台帳戶犯案，然後在平台假扮買家，對容易轉手變賣的貴價貨品落手，包括電話、相機及相關配件、名牌手袋等，訛稱有興趣購買有關貨品，然後委派集團另一名跑腿負責交收。