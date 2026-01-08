高德網約車黑工｜內地男接單兩月賺7萬還押候判 求情稱曾任解放軍退役後失業

一名內地男子涉借他人證件，登記應用程式帳戶透過「高德打車」在香港駕駛私家車非法接載乘客取得報酬，兩月內賺逾7萬元。男司機今日（8日）在粉嶺裁判法院承認違反逗留條件等19罪。辯方求情指被告曾任解放軍，退役後失業，為養家才犯下本案。署理主任裁判官香淑嫻先為被告索取背景報告，押後至1月26日判刑，被告期間須還押。 押後至1月26日判刑 39歲被告曾钰霖，報稱無業及居於內地，以廣東話應訊，被控17項違反逗留條件，1項駕駛/使用汽車以作出租或取酬載客用途，以及1項沒有第三者保險而使用汽車罪。控罪指，他於2025年6月20日至8月21日，分別17度違反對其訪港有效的逗留條件，即不得接受有薪或無薪的僱傭工作，但未獲入境事務處處長准許⽽在該處接受僱傭⼯作；另在同年8月21日駕駛私家⾞以作出租或取酬載客⽤，及在道路上使⽤該私家⾞，⽽當時就對該⾞輛的使⽤沒有備有⼀份有效的和符合汽⾞保險（第三者風險）條例規定的第三者風險保險單或保證單。





辯方求情指，被告在內地出生，曾任5年解放軍，退役前為陸軍班長，退役後在商場任職經理，月入約2萬多，惟2024年突然失業，為了維生才犯下本案，賺取的金錢全部用於養家。被告與妻子育有兩名5歲和6歲子女，妻子為家庭主婦，被告更要負責供養年老且患病的雙親，屬家庭支柱。被告自本案發生後，近4至5個月未能返回內地與家人團聚，望念初犯及向警方和盤托出而輕判。 駕Tesla接載臥底警被捕 求情稱斷供「或得嗰桔」 署理主任裁判官香淑嫻關注被告犯罪得益高達7萬多元。辯方回應，被告購買肇事Tesla私家車支付了不少費用。香官質疑「買咗架車嚟犯法？」，辯方透露被告「仲未供完架車」、「好大機會得嗰桔」，並指被告案發後已想出售車輛，不會重犯，另被告犯案約兩個月，對本地就業市場的影響不算最嚴重。香官將案件押後至1月26日判刑，待取被告背景報告及經濟狀況報告，期間被告還押候懲。

借用舊同學身份證開戶 對方不知情 案情指，被告在去年6月20日以內地旅客身分來港，期間不得參與任何業務。8月21日，警方進行打擊⾞輛非法取酬載客的行動，臥底警員在「高德打車」手機平台預約由元朗前往上水的行程，並透過支付寶支付184元車資。被告隨後以「黃師傅」的身分確認訂單，駕駛一輛Tesla私家車到元朗接載警員，行車約50分鐘後，警員在上水截停被告調查，惟被告僅能提供駕駛執照及護照。被告及後被揭以遊客身分來港，為涉案Tesla私家車持有人，惟私家車並非合法登記用作載客用途，被告亦沒有購買相關汽車載客的第三者保險。

被告在警誡下表示，「我都係諗住搵多啲錢養家，先開車接客」，高德平台帳戶是用姓黃的舊同學的香港身份證登記。經調查後發現，高德服務供應商宇宙平台帳戶紀錄顯示，被告於涉案的2個月內有進行了逾600次車程，收入達7.3萬元。被告另在錄影會面下承認，舊同學不知其身分被使用作登記高德帳戶，被告承認，他知道提供打車服務需要持有出租汽車許可證。 案件編號：FLCC1794/2025