高志活去信港府詢問會否被捕 鄧炳強：我不會回答

保安局局長鄧炳強今日(27日)啟程前往越南及新加坡訪問。「國殤之柱」創作者丹麥雕塑家高志活早前曾去信特區政府，向港府了解入境香港會否被拘捕，鄧炳強會見傳媒時回應指，若有人去信局方，向他詢問自己來港會否被捕或被通緝，他均不會回應，指「我係唔會答架，我唔會話畀個賊聽我拉你」。他強調，警方檢取「國殤之柱」，與其他處理證物安排一樣，需要等待案件完結，會根據規定處理。

斥美國企圖妖魔化港府的維護國安行動

鄧炳強又指，有個別情況例如例如涉違《香港國安法》的羅冠聰、許智峯等八人，便會將被通輯人士公開，強調目的是希望公眾人士向警方提供資料，以及讓市民知悉警方已提出縣紅；同時亦提醒市民不要與他們有所接觸，如協助他們亦有機會違反相關法例。對於美國國務院日前讉責港府「搔擾及恐嚇」8名通緝人士的家人，鄧炳強斥美國企圖「妖魔化」港府的維護國家安全行動。他指，任何文明社會都會維護國安，美國亦有相關法例，難明為何香港維護國安就要受到抨擊。

對於近日上環樓梯街的「輝煌快餐店」外牆一幅壁畫被指涉嫌違返《香港國安法》而遭移除一事，鄧炳強回應指，政府是接獲市民關注，再告知餐廳管理人，而對方亦同意移除壁畫。