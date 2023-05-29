高球場發展6.12起申述 房屋未改布局惹質疑不公

涉建1.2萬伙公營房屋的粉嶺高球場發展環評報告獲有條件獲批，城規會將於下月12日就項目召開聆聽會議，已邀請近7,000名申述人士出席，回覆期今日截止。有高球教練表示，高球界不少申述者已答覆出席，不滿政府對房屋布局未有定案，質疑會議是「走個形式」。有城規會委員指，會以憲報上的草圖作為基礎，審批規劃用途，非審批具體方案。

規劃署表示，每人陳述時間上限為10分鐘，開會日數視乎出席人士數目。以6,839份申述及意見推算，即使只有10%人陳述，亦需時逾110小時。

城規會去年就粉嶺高球場部分發展收到6,788份有效申述，當中6,501份反對建屋計劃，另有51份有效意見。項目的環評報告本月11日獲環保署有條件通過後，土木工程拓展署須檢視房屋布局，城規會緊接於本月15日邀請有關申述者和提出意見者出席6月12日起舉行的聆聽會議，向城規會委員陳述，務求在11月底前讓城規會將草圖改劃提交行政會議審批，聆聽會回覆限期今日屆滿。

批當局表明9月收地「先斬後奏」

未參與申述的香港職業高爾夫球員及教練鍾兆倫得悉，高球界不少人已答覆出席聆聽會。他批評發展局表明9月1日收地，形同「先斬後奏」，而現時計劃的房屋佈局尚在修訂中，建屋量或有調整，現時舉行聆聽會，「程序上有問題，諮詢似走個形式」。

將出席會議的高球媒體《Golf Vacations》中文版總經理蔡啟平表示，項目參數不斷修改，造成不公，並指政府執意發展，犧牲高球場的生態、周邊交通和舉辦國際賽的機會，城規會應否決計劃，但要求高球會增加對外開放。

公屋聯會總幹事招國偉表示，會出席聆聽會申明支持發展的立場，並稱假使修訂布局後建屋量下調至約1萬伙，仍非小數目。

對於政府未完成修訂項目的房屋布局便舉行聽會，城規會委員何鉅業指，委員會以憲報的草圖為基礎，審批規劃用途，而非具體方案。他又指，今次有較多申述者，希望申述人士爭取時間，精簡地表達意見。

發展局回覆指，規劃署會在聆聽會議前發出的文件，就環保署批准環評報告所附設條件的跟進工作，向城規會交代。香港哥爾夫球會至截稿未有回覆會否派員出席聆聽會及會否呼籲會員參加。