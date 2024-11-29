熱門搜尋:
破地獄 天氣 大熊貓 DOUBLE COAST 機票優惠 新店關注組 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2024-11-29 13:52:12

高級警司周毅剛被控警總41樓兩度非禮女子 准保釋押後明年2月再訊

分享：
消息指被捕人為高級警司周毅剛。(資料圖片/林俊源攝)

消息指被捕人為高級警司周毅剛。(資料圖片／林俊源攝)

adblk5

高級警司周毅剛涉在今年7至11月於灣仔警察總部內兩度非禮一名女子，被控兩項猥褻侵犯罪，目前已被停職。案件今日（29日）早上在東區裁判法院首次提堂，被告暫時毋須答辯，以待辯方給予法律意見和索取控方文件。裁判官屈麗雯將案件押後至明年2月4日再訊，准被告以5000元保釋，不得離港及接觸控方證人。

 

高級警司周毅剛涉在今年7至11月於灣仔警察總部內兩度非禮一名女子，被控兩項猥褻侵犯罪，今日在東區裁判法院首次提堂(now新聞台畫面) 高級警司周毅剛涉在今年7至11月於灣仔警察總部內兩度非禮一名女子，被控兩項猥褻侵犯罪，今日在東區裁判法院首次提堂(now新聞台畫面)

控罪書上無報稱職業

49歲被告周毅剛，控罪書上無報稱職業，被控於2024年7月至8月之間某日，在軍器廠街一號警察總部41樓猥褻侵犯女子X；以及同年11月1日在同地猥褻侵犯X。據政府電話簿資料，周毅剛職位為高級警司（支援科），其辦公地址為警察總部警政大樓41樓。

adblk6

警方本月4日接獲報案，指一名女子於7至11月期間在灣仔區懷疑被一名49歲男子非禮。港島總區重案組人員經調查後，本月5日在元朗區以涉嫌非禮拘捕該名49歲男子。據悉該名被捕男子為高級警司（支援科）周毅剛，不時現身傳媒。經徵詢律政司意見，該名被捕男子已被控兩項非禮罪，案件將於今日(29日)上午於東區裁判法院提堂。警方強調非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

此前有報道引消息指，周曾於警察總部升降機向一名女行政主任摸手摸腳，及捉住女事主手部觸碰自己的私人部位。女事主隨即向內部投訴，先由誠信審核小組進行調查，其後交由重案組處理。

案件編號：ESCC3151/2024 

amJetso請食南記堂食一人牛乳火鍋 立即按此參加👇

amJetso請食南記堂食一人牛乳火鍋 立即按此參加