高鐵香港段信號故障 田北辰：要求港鐵承諾半小時內恢復服務

高鐵西九龍站上星期六曾經出現信號故障，超過14班列車取消或延誤。立法會今日（7日）一個小組委員會討論港鐵服務表現和維修工作，實政圓桌田北辰要求港鐵承諾，涉及訊號系統故障的事故，會在半小時內恢復服務，指港鐵可以派人立刻更換硬件，或以人手控制局部通車，指上星期高鐵香港段列車延誤兩小時，是不能接受。

港鐵車務總監李家潤指，高鐵故障復修是跟隨國家標準，職員需要做足安全措施才能進入路軌，有限度服務同樣要按照安全規定，會研究防止同類事件發生。他説港鐵會利用科技，評估組件風險和進行預測性維修，減少出現事故的機會。

張欣宇質疑港鐵維修延期遲早「碌爆卡」

港鐵早前宣布，未來5年會投放至少650億元，更新鐵路設施及保養維修。運輸及物流局副秘書長李碧茜表示，港鐵有調查每宗事故，員工表現會反映在薪酬上，當局亦會與港鐵跟進。港鐵香港客運服務總監楊美珍指，管理層對港鐵的安全和可靠性是責無旁貸，會透過每年表現評審，與薪酬掛勾和作出調整。

曾任職港鐵的議員張欣宇關注港鐵在維修指引下，容許因為人手和時間不足，延遲部分定期維修項目，形容如同一直未「找卡數」，終會「碌爆卡」，一旦發生事故將要付上代價。李家潤回應指，過往有9成9以上的定期維修如期進行，需要延期維修的項目沒有造成重大事故，並有緩解措施，確保組件安全，港鐵會按報告建議增加維修人手，並加強檢查。