魔雪奇緣主題園區1120開幕 香港迪士尼幕後團隊跨部門協作 締造安全及奇妙體驗 (香港迪士尼提供)

全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區魔雪奇緣世界將於下月20日於香港迪士尼樂園開幕。各團隊密鑼緊鼓地準備園區設施並作跨部門協作，務求為賓客創造前所未有的奇妙體驗。園內設施還原電影細節，在設上計固然要落足心思，但要賓客玩得開心又放心，人流控制、設施安全維護，甚至園區內一枱一櫈擺放位置，均有賴一眾幕後英雄費盡腦汁策劃。團隊透露，新園區增設兩項遊樂設施，曾「不眠不休」連續做了長達22個小時測試，務求為賓客締造安全及奇妙體驗。

設施開放前作過千次穩定性測試 將魔雪奇緣故事帶到現實世界，除要按照電影情節布置，亦要確保賓客安全，通風、消防等基礎設計不可忽略。香港迪士尼營運拓展部副經理朱洛⺠提到，團隊主力在工程現場與其他團隊協調溝通，確保工程安全進行；並應對工程期間「風、火、水、電」、即是通風及冷氣、消防、排污和供水，以及電力、照明系統等多個範疇的突發情況。他又指，早在建築階段樂園營運團隊、設施服務團隊 及幻想工程師團隊已緊密合作，而在魔雪奇緣世界正式開幕前，各部門合作測試園區內的遊樂設施，確保達到迪士尼的營運及安全標準。 香港迪士尼遊樂設施營運區域經理趙安浩指，團隊除根據樂園的操作指引，為遊樂設施進行日常檢查。在正式接手前，營運團隊亦會在開發過程時協調其他團隊工作，一同為設施作各種測試，包括過千次穩定性測試。

迪士尼設施暫停運行並非安全問題 團隊提到，設施有機會遇上不同原因而導致暫停，香港迪士尼營運拓展部經理李俊業指出，導致設施暫停因素包括天氣、賓客行為 、火警鐘嗚響、感應器問題、遊樂設施及表演的同步性等；遊樂設施沿途亦設有閉路電視監控運作狀況，更有約200至300個監測感應器，防止賓客或其他外來物誤闖遊樂設施區域，導致潛在安全問題。 趙安浩補充，萬一設施須暫停運行並非安全問題，只是保護機制正按設計正常運作，團隊亦會根據賓客行為及感應器的敏感度不停作調整。設施短暫暫停後，維修和營運團隊在重開設施前，亦會先作妥善檢查，因此需相隔一段時間才能重開，亦望賓客體諒及理解。 魔雪奇幻之旅精美設計亦加入環保概念 很多迪士尼粉絲都希望與喜愛的角色見面；在遊樂設施「魔雪奇幻之旅」中，採用了最先進技術 Audio-Animatronics®所研發的發聲機械人，賓客會遇見仿似真人般的安娜、愛莎等人物。香港迪士尼遊樂設施服務工程師邱崇健表示，「魔雪奇幻之旅」是一個融合高科技及表演元素的遊樂設施，賓客坐在移動中船隻，途經多個故事場景，要完美協調設施的故事敘事中，音樂、對話、歌詞、燈光、發聲機械人、煙霧、投影和遊樂設施機制等元素，比一般劇場表演的協調工作更具挑戰；團隊需要作先進的管理，確保遊客沉浸在一個無與倫比的旅程中。 李俊業又提到，「魔雪奇幻之旅」在賓客體驗外亦花了不少心思，如在設計階段加入環保概念，設施的水道分為 4 段，可按維修需要排走其中一段水，而排走的水亦會儲在儲水缸，減低耗水量。而水道所用的水均已作過濾及加氯處理，亦會定期抽水辦送到實驗室檢驗細菌含量，確保水質安全。