魚目混珠呃簽名助按揭中介騙銀行轉介費 18名銀行前線職員受賄被捕

業主到銀行做按揭難免要簽署大量文件，但文件雖多亦要睇清楚，避免「簽錯嘢」！廉政公署揭發有銀行職員接受按揭中介賄賂，採取魚目混珠手法，在申請按揭者簽署所需文件時，混入中介公司的「轉介申請表」，讓申請人在不為意下簽名，繼而誤導銀行向中介支付轉介費。廉署就案件拘捕22人，包括多名銀行前線職員和其配偶或同黨；涉及本地10間銀行，逾200宗樓宇按揭申請，約100名申請人受害，賄款共達200萬元。 廉署早前進代號「箭雨」的執法行動，根據法庭手令，搜查全港逾30處地方，拘捕13男9女，年齡介乎31至58歲；其中18名是銀行按揭部前線職員，分別來自10間本地銀行，一人被捕時已離職，其餘4人是銀行職員配偶或同黨。他們涉嫌協助同一間中介公司騙取銀行按揭貸款轉介費，分別觸犯行賄、受賄、洗黑錢及串謀詐騙。所有被捕人士已獲保釋候查。

混入文件中索取簽名 目前申請樓宇按揭貸款有兩個途徑，分別是直接向銀行申請或透過中介公司向銀行申請。若是後者，銀行則須向中介公司支付轉介費；轉介費一般是按百分比發放，很多時候中介公司會與銀行職員對分轉介費。 在今次事件中，涉案中介公司合共向銀行職員提供200萬元賄款，其中有一對銀行職員夫婦，合共收取60萬元。 受賄銀行職員在安排申請按揭者簽署文件時，把「轉介申請表」混入其中，令申請人不虞有詐簽名，或甚至有銀行職員直接冒簽；讓本來直接向銀行申請按揭貸款的客戶，變成由中介轉介申請，從而誤導銀行向中介支付1,000元至逾萬元不等的中介費。另外，中介公司亦涉製作虛假入息證明，並賄賂銀行職員及同黨，以協助處理樓宇按揭貸款申請，其中有個別人士收取賄款逾10萬元。 調查另一賄賂案揭發 廉署執行處總調查主任陳德輝指，廉署早前就另一宗樓宇按揭賄賂事件，調查一名按揭中介時，發現他曾任職多間本地銀行，其後自組一間中介公司，並與部分銀行前線職員交往甚密，再經調查後揭發今次事件。他又指，相關中介公司於2018年起營運至今，是銀行認可按揭中介機構的會員，因此成功轉介客戶給銀行申請樓宇按揭貸款，會獲發轉介費。該公司開始營運起，便一直有詐騙按揭轉介費。



申請人蒙在鼓裏 簽文件前睇清楚 廉署執行處首席調查主任余顯麗補充，在調查期間，發現案件牽涉本地10間銀行、逾200宗按揭申請，100名客戶受害，金管局及涉事銀行亦了解情況並全力協助廉署，銀行會繼續跟進相關申請。她強調，有關調查工作仍在進行中，不排除有進一步執法行動。 余顯麗續指，是次事件中大部分申請人都是被蒙在鼓裡，對貪污勾當毫不知情，提醒市民簽署任何文件前要先細閱，以免被騙徒利用。她表示，銀行業貪污情況不嚴重，相信是次事件為個別例子；廉署十分重視銀行業的誠信，會為有關銀行或銀行業界從業員，如何提升有關流程及系統，如何杜絕類似事件；另會持續為銀行從業員提供誠信培訓，加深他們對相關法例及貪污風險的認識，協助業界建立廉潔風氣。 陳振英：按揭數量巨大 中介費難每筆檢查 金融界立法會議員陳振英指出，銀行每月處理按揭數量巨大，人手主要投放客戶服務，故未必會檢查每筆中介費申請。他認同今次案件為個別例子，但業界亦要加強覆檢和抽查，如專門分配資源，逐筆與小業主確認，待確認真的委託了中介作按揭貸款，才發放中介費。

魚目混珠犯案手法