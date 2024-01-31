麗宮戲院3000座位曾冠絕全港　二輪半價戲飛成學生集體回憶

集體回憶｜最大戲院麗宮曾是「二輪王」 戲票半價最受學生歡迎

不過，當新蒲崗的麗宮戲院在1966年8月25日開幕後，其特設的74呎銀幕，以及3,000座位數目，頓時成為了全港最大及座位最多的戲院。麗宮戲院分為兩層，分別設有前座、中座、後座、超等、特等票價，由$0.5至$1.7不等。 當年麗宮戲院開幕時，首映電影是由陳寶珠、蕭芳芳及胡楓等主演的青春歌舞片《彩色青春》，三人更現身戲院出席開幕活動，引來萬人空巷的熱鬧場面。 麗宮戲院放映「二輪電影」 票價特平吸引觀眾跨區捧場 全港最大的麗宮戲院，最令人印象難忘的，是它放映票價便宜的「二輪西片」。在70、80年代的香港，娛樂不多，看電影便成為很多人的最佳消遣，因此麗宮戲院的平價戲票，自然吸引不少人跨區前往睇戲。 甚麼是「二輪西片」？先要講講首輪和二輪戲院。簡單來說，首輪戲院是指擁有新片首次放映權的戲院，而當新片在首輪戲院落畫後，便會轉到二輪戲院接力上映，而票價亦會比較便宜。

麗宮戲院開幕後，曾跟銅鑼灣紐約戲院、旺角大世界戲院組成聯線，上映首輪電影。後來麗宮戲院放棄上映首輪電影，改為做二輪戲院，放映本地及外語電影，而票價相比其他戲院約低至半價或以上。 座位多、票價平，對愛看電影的朋友來說，自然是一大喜訊。很多居住在黃大仙、新蒲崗一帶的街坊，都記得小時候跟隨父母去麗宮戲院看電影的開心日子。 那個年代的中學生，不少人仍會懷念每次考試提早放學後，一班同學仔齊齊去麗宮戲院看平價西片，包括《兩小無猜》、《回到未來》、《時光倒流七十年》等，都是美好的集體回憶。