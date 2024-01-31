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2024-01-31 08:00:00

麗宮戲院3000座位曾冠絕全港　二輪半價戲飛成學生集體回憶

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集體回憶｜最大戲院麗宮曾是「二輪王」 戲票半價最受學生歡迎

成長於1960、70年代的電影迷，一定到訪過全港最大的戲院──新蒲崗麗宮戲院。

文：當代中國

今天的戲院多數是迷你戲院或多院多銀幕模式經營，每間影院只有幾十至約200個座位，但昔日的麗宮戲院卻有多達3,000個座位。而且，它更是「二輪戲院」，票價便宜，尤其得到學生及街坊的捧場。

麗宮戲院首映《彩色青春》 陳寶珠、蕭芳芳現身轟動

還記得舊式戲院的寬敞大影廳嗎？在1980年以前，戲院只有一個影廳，座位都是800個以上，不少戲院如旺角的凱聲、麗聲戲院各有超過1,400個座位，油麻地的普慶戲院、土瓜灣珠江戲院更有1,700個座位以上。

麗宮戲院於1966年開幕當日，上映歌舞片《彩色青春》，並邀請了主角陳寶珠、蕭芳芳及胡楓等出席開幕活動。（網上圖片）

不過，當新蒲崗的麗宮戲院在1966年8月25日開幕後，其特設的74呎銀幕，以及3,000座位數目，頓時成為了全港最大及座位最多的戲院。麗宮戲院分為兩層，分別設有前座、中座、後座、超等、特等票價，由$0.5至$1.7不等。

當年麗宮戲院開幕時，首映電影是由陳寶珠、蕭芳芳及胡楓等主演的青春歌舞片《彩色青春》，三人更現身戲院出席開幕活動，引來萬人空巷的熱鬧場面。

麗宮戲院放映「二輪電影」 票價特平吸引觀眾跨區捧場

全港最大的麗宮戲院，最令人印象難忘的，是它放映票價便宜的「二輪西片」。在70、80年代的香港，娛樂不多，看電影便成為很多人的最佳消遣，因此麗宮戲院的平價戲票，自然吸引不少人跨區前往睇戲。

甚麼是「二輪西片」？先要講講首輪和二輪戲院。簡單來說，首輪戲院是指擁有新片首次放映權的戲院，而當新片在首輪戲院落畫後，便會轉到二輪戲院接力上映，而票價亦會比較便宜。

麗宮戲院首日上映電影《彩色青春》，由當年兩大玉女陳寶珠（左一）和蕭芳芳（左一）主演，連場歌舞，十分有時代感。（圖片來源：香港電影資料館網站）

麗宮戲院開幕後，曾跟銅鑼灣紐約戲院、旺角大世界戲院組成聯線，上映首輪電影。後來麗宮戲院放棄上映首輪電影，改為做二輪戲院，放映本地及外語電影，而票價相比其他戲院約低至半價或以上。

座位多、票價平，對愛看電影的朋友來說，自然是一大喜訊。很多居住在黃大仙、新蒲崗一帶的街坊，都記得小時候跟隨父母去麗宮戲院看電影的開心日子。

那個年代的中學生，不少人仍會懷念每次考試提早放學後，一班同學仔齊齊去麗宮戲院看平價西片，包括《兩小無猜》、《回到未來》、《時光倒流七十年》等，都是美好的集體回憶。

麗宮戲院1992年結業 現址改建為越秀廣場

隨着香港經濟起飛，娛樂活動逐漸多元化，戲院業受到沉重衝擊，以往戲院人山人海的場面難再出現，麗宮戲院的入座率下滑，最終難逃結業的命運，於1992年3月結束營運。

麗宮戲院拆卸後，原址改建為越秀廣場及住宅樓宇。2018年，嘉禾啟德戲院進駐越秀廣場3樓，雖然這間迷你戲院的規模，難以跟昔日的麗宮戲院作比較，但仍可視為一種歷史的延續吧。

曾陪伴香港人26年的麗宮戲院，是很多電影迷的集體回憶，也見證了港人買票看戲的戲院業蓬勃發展。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注】

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