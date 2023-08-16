麥當勞與社企合作 選用環保木材建外牆

實踐環保理念是近年的大趨勢，香港麥當勞亦在餐廳設計上注入環保理念。麥當勞位於太和的餐廳成全港首間獲美國綠色建築委員會 LEED 零碳認證餐廳，在設計及營運中應用節能減廢技術，預計將為餐廳減少848.22公噸二氧化碳當量。

麥當勞表示，太和餐廳有超過20項綠色元素，又在設計及營運中應用將多項節能減廢技術。營運方面，與領展簽訂綠色租約，包括承諾共享可持續發展相關數據、訂下環保低碳裝修及營運指引，以至其他綠色運營措施。循環再用方面，與環保初創社企香港木庫合作，外牆選用了因颱風吹襲而倒塌、或因老化而需砍伐的大埔區原生木材建成外牆，賦予樹木第二生命；而室內裝修及枱櫈均採用了循環再用物料。

節能方面，與中電合作於餐廳頂層安裝太陽能發電系統，善用可再生能源。同時亦大量應用智能裝置，時刻監察能源使用情況，鼓勵員工和大眾實踐綠色生活。麥當勞表示，預計餐廳可每年減少848.22公噸二氧化碳當量、即相當於種植約36,879棵五米高樹木，及節省98.7萬千瓦特小時用電。