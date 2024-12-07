黃大仙單日至少63單車亂泊惹民憤　議員促舊區增泊位

舊區單車配套欠奉，造成亂泊問題。東九龍居民委員會上月巡查發現，黃大仙區內單日有至少63架單車亂泊或棄置街頭，委員會執委兼黃大仙區議員楊諾軒表示，單車送外賣盛行，亂泊阻塞居民，接獲大量投訴，並擔心啟德體育園啟用後新蒲崗等地人流大增，令問題加劇。立法會議員陳恒鑌冀政府研究在舊區加設單車泊位。
單車代步融入生活，加上單車送外賣盛行，東九龍居民委員會上月22日在黃大仙、新蒲崗、樂富和慈雲山等熱門地點巡查，發現至少63架單車亂泊或遭棄置，其中約30架位於新蒲崗。
路窄亂泊阻輪椅出入
身兼黃大仙區議員的東九龍居民委員會執委楊諾軒向《am730》表示，黃大仙的單車亂泊問題嚴重，其中新蒲崗有較多食肆，不少外賣員會在食肆前短暫泊車，再把單車騎走到食客樓下再泊定，佔用街邊位置，若道路設計較狹窄，「最窄得1.2米」，便阻礙輪椅和視障人士出入，巡查中亦發現棄置單車，由於長期沒有清理，造成滋生蚊蟲等衞生問題
議員憂亂泊阻啟德體育園疏散
楊表示，單以其議員辦事處計算，今年內已接獲20至30宗有關單車阻塞街道的投訴，相信實際數字遠大於此數。他又指出，將人流引導至鑽石山站是啟德體育園的疏散方案之一，人流需途經新蒲崗，建議部門盡快處理該區的單車亂泊問題。他表示，現時區內沒有單車泊位，希望區內商場等持份者或未來市區更新時，可為地區提供單車泊位。
陳恒鑌倡市區更新加單車泊位
立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，全港不同地方均有單車亂泊，近年送外賣增加，令亂泊問題更嚴重，「好多時好急，就咁泊」，加上舊區主要大廈沒有單車泊位，更易造成亂象。
他又指，食環署和地政總署現時會就已被棄置的「死車」作聯合行動，避免佔用社區資源，但聯合部門效率低，政府應探討更有效的執法方法。他又承認，現時法例較少針對非「死車」的亂泊單車，政府應針對外賣員的群組多作宣傳教育，若未有改善，再研究立法處理。
配套方面，陳恒鑌認為，運輸署在北部都會區發展有考慮單車泊位配套問題，應將有關思維引入到舊區重建，而在現有的舊區，亦可研究在後巷等位置，加建少量泊位配套，紓緩舊區單車亂泊。