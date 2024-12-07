黃大仙單日至少63單車亂泊惹民憤　議員促舊區增泊位

路窄亂泊阻輪椅出入

身兼黃大仙區議員的東九龍居民委員會執委楊諾軒向《am730》表示，黃大仙的單車亂泊問題嚴重，其中新蒲崗有較多食肆，不少外賣員會在食肆前短暫泊車，再把單車騎走到食客樓下再泊定，佔用街邊位置，若道路設計較狹窄，「最窄得1.2米」，便阻礙輪椅和視障人士出入，巡查中亦發現棄置單車，由於長期沒有清理，造成滋生蚊蟲等衞生問題

議員憂亂泊阻啟德體育園疏散

楊表示，單以其議員辦事處計算，今年內已接獲20至30宗有關單車阻塞街道的投訴，相信實際數字遠大於此數。他又指出，將人流引導至鑽石山站是啟德體育園的疏散方案之一，人流需途經新蒲崗，建議部門盡快處理該區的單車亂泊問題。他表示，現時區內沒有單車泊位，希望區內商場等持份者或未來市區更新時，可為地區提供單車泊位。