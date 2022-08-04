黃大仙祠首辦七姐誕園遊晚會 入園女士獲贈梳鏡花露水

今日是農曆七月初七的七夕，又名「七姐誕」。嗇色園黃大仙祠今晚首次舉辦嗇色園「七姐寶誕暨園遊晚會」，邀得7名來自政界、學術界及文藝界的女性賢達擔任「七夕結良緣祈福科儀」獻供嘉賓，並且吸引近200位女性身穿傳統華服參與，冀願姻緣和順。黃大仙祠內多處亦設燈飾佈置，還有各項精彩活動讓公眾參與，與市民共慶佳節。

7名「七夕結良緣祈福科儀」獻供嘉賓包括行政會議非官守議員召集人葉劉淑儀、民政及青年事務局局長麥美娟、立法會議員陳曼琪、特區候選人資格審查委員會非官守委員范徐麗泰、香港演藝學院中樂系許菱子、香港大學饒宗頤學術館藝術顧問駱慧瑛和香港中文大學道教文化研究中心副研究員陸晶晶，立法會議員李慧琼及黃大仙民政事務專員黃智華則為特別嘉賓。

「七夕結良緣祈福科儀」於晚上7時正舉行，先由嗇色園董事會主席馬澤華帶領眾人上香，之後奏起國歌。嗇色園黃大仙祠監院李耀輝（義覺）道長特別編製了「七夕結良緣祈福科儀」，融合道教科儀及民間傳統習俗禮拜七姐，祝福善信姻緣和順、心靈手巧。

儀式開始時，眾人先向黃大仙師聖像進行三跪九叩禮，隨後由主科道長逐一讀出參加者的姓名。本園亦安排參加者穿著傳統華服，突顯中華傳統女性之美。 儀式期間，七位獻供嘉賓向七姐獻上寶珠脂粉、寶衣及七姐盆，以示誠敬之意。儀式尾聲，由主科道長帶領獻供嘉賓及一眾參加者列隊踏上「鵲橋」，參加者於鵲橋前逐一獲賜贈姻緣紅繩福物，寓意神明賜福、賜壽及賜良緣。

園遊晚會則免費開放予公眾參加，首3,000名入園女性更可獲得梳鏡套裝及迷你花露水一支。園內多處設燈飾佈置，如「從心苑」橋上裝有LED幻彩拱型隧道，與池塘的波光互相輝映，浪漫醉人。鵲橋亦於科儀結束後開放讓公眾拍照留念。善信離開本園時，亦會經過雲衢路LED星河隧道，在夜幕下留影。

嗇色園亦為善信安排各項具傳統特色的活動，包括傳統刺繡和繩結工作坊、即影即有攤位、七姐盆祈願區、月老姻緣一線牽。同場亦有七夕歷史文化展，希望大家祈求神明庇佑之餘，亦能了解七夕文化背後的歷史意義。