黃家和：兩餸飯增至1200間 競爭更激烈威脅快餐店茶餐廳

政府統計處公布，8月至10月經季節性調整失業率回落至3.8%，其中經「補充勞工優化計劃」輸入勞工較多的餐飲服務業失業率由6.8%稍為回落至6.4%。香港餐飲聯業協會會長黃家和今早（20日）在電台節目中表示，從9月底開始，見到餐飲業的生意從谷底回升，因此人手需求依然存在。而出口數字，就業情況，以及旅客來港增長，對餐飲業有正面支持，故仍要靠輸入外勞填補空缺，人手增加之後，餐飲業整體服務質素有改善。

餐飲業生意回升 輸入外勞助改善服務質素

黃家和又提到在疫情期間及之後，兩餸飯興起加劇對快餐店及茶餐廳的競爭致生意流失，指兩餸飯以其靈活性及便宜的價格等吸引顧客，亦改變了消費習慣，兩餸飯店數量亦由年初的約800間增至現時約1,200間，亦提供龍蝦等貴價食材。他相信餐飲行業未來競爭會更趨激烈，亦已有大型酒樓減少樓面面積，加入「戰團」改賣兩餸飯。