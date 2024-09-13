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2024-09-13 13:54:19

黃德森辭體育專員 傳未能適應公務員文化 陳國基：尊重決定不影響體育發展

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黃德森早前赴巴黎支持出戰奧運的香港運動員。(文化體育及旅遊局圖片)

黃德森早前赴巴黎支持出戰奧運的香港運動員。(文化體育及旅遊局圖片)

體育專員黃德森因個人理由請辭，下周五（20日）離任，未能完成3年約，據了解，他正休假至離任當日。被問到現時未有接任人選，會否影響全運會籌備工作等，政務司長陳國基今日（13日）表示，他尊重黃德森的決定，並感謝黃德森過去一年為香港體育事業作出的貢獻。 陳國基又指當局正積極按照既定的程序招聘，相信不會影響香港的體育發展。

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工作如政務官 處理大量文件感吃力

有報道引知情人士形容，運動員出身的黃一直希望推動業界改革，惟加入政府後未能適應政府架構及公務員文化；體育專員實際為「政務官」工作，黃對需撰寫及處理大量文件感吃力，估計有感未能發揮所長而辭職。另有知情人士估計政府或不再外聘，而是調配政務官接任。另有報道指體育專員負責制訂體育政策和相關措施，推動和落實政府的體育發展政策目標，有說黃考量未夠宏觀，推動體育「普及化」、「精英化」、「盛事化」及「產業化」等未見有表現，有政府中人也對黃的工作抱有懷疑態度。

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霍啟剛冀盡快安排熟悉體育界及政府運作人選接任

體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛回應說，尊重黃德森的決定，未來希望對方繼續利用自身經驗，支持體育界發展。他又提到，黃德森曾是滑浪風帆運動員及教練，亦任職過不同體育機構，對香港體育界發展有很大貢獻。霍啟剛希望文體旅局盡快安排同樣熟悉體育界及政府運作的人選接任，讓體育「五化」，即是精英化、專業化、盛事化、產業化和普及化，發展得以加快推進。
 

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