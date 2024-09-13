黃德森辭體育專員 傳未能適應公務員文化 陳國基：尊重決定不影響體育發展

工作如政務官 處理大量文件感吃力 有報道引知情人士形容，運動員出身的黃一直希望推動業界改革，惟加入政府後未能適應政府架構及公務員文化；體育專員實際為「政務官」工作，黃對需撰寫及處理大量文件感吃力，估計有感未能發揮所長而辭職。另有知情人士估計政府或不再外聘，而是調配政務官接任。另有報道指體育專員負責制訂體育政策和相關措施，推動和落實政府的體育發展政策目標，有說黃考量未夠宏觀，推動體育「普及化」、「精英化」、「盛事化」及「產業化」等未見有表現，有政府中人也對黃的工作抱有懷疑態度。

霍啟剛冀盡快安排熟悉體育界及政府運作人選接任 體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛回應說，尊重黃德森的決定，未來希望對方繼續利用自身經驗，支持體育界發展。他又提到，黃德森曾是滑浪風帆運動員及教練，亦任職過不同體育機構，對香港體育界發展有很大貢獻。霍啟剛希望文體旅局盡快安排同樣熟悉體育界及政府運作的人選接任，讓體育「五化」，即是精英化、專業化、盛事化、產業化和普及化，發展得以加快推進。

