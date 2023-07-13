黃竹坑近年多畫廊吸引藝術家　霍啟剛：藝發局可助推介「南區咁多好嘢」

香港藝術發展局在黃竹坑的永久辦事處今日(13日)正式啟用，藝發局主席、立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛接受《am730》訪問稱，這個是當局自1995年成立以來首個永久會址，對於會址順利落成感到開心、很感激政府。他形容，外界以往對南區印象可能是「工業、廠房、老工業區」，但黃竹坑附近的鴨脷洲是一個小社區、香港仔富有魚業和魚農的歷史文化，整個南區亦隨着政府的「躍動港島南」計劃令觀感有所改變。

有畫廊自發合辦「南區藝術節」

霍啟剛提到，近10年不少藝術家和畫廊相繼進駐南區，他個人看展覽時亦發現部分畫廊會自發合辦「南區藝術節」，認為藝發局落戶南區後或可協助統籌及宣傳「南區有咁多好嘢」，「覺得起碼幫到周邊藝術界朋友。」