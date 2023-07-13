黃竹坑近年多畫廊吸引藝術家　霍啟剛：藝發局可助推介「南區咁多好嘢」

香港藝術發展局在黃竹坑的永久辦事處今日(13日)正式啟用，藝發局主席、立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛接受《am730》訪問稱，這個是當局自1995年成立以來首個永久會址，對於會址順利落成感到開心、很感激政府。他形容，外界以往對南區印象可能是「工業、廠房、老工業區」，但黃竹坑附近的鴨脷洲是一個小社區、香港仔富有魚業和魚農的歷史文化，整個南區亦隨着政府的「躍動港島南」計劃令觀感有所改變。
有畫廊自發合辦「南區藝術節」
霍啟剛提到，近10年不少藝術家和畫廊相繼進駐南區，他個人看展覽時亦發現部分畫廊會自發合辦「南區藝術節」，認為藝發局落戶南區後或可協助統籌及宣傳「南區有咁多好嘢」，「覺得起碼幫到周邊藝術界朋友。」
笑稱價錢相宜是藝術家福利
藝發局所在大廈的前身為前香港仔消防局，政府當年賣地時已加入條款，要求發展商興建藝術空間和藝發局永久辦事處。霍啟剛認為，南區乃至全港都很難有一個大地方舉辦展覽，指新址有一個6米高、約4,500呎大的展覽空間。他又透露，在大廈建築過程藝發局一直有與發展商密切聯絡，希望大家看到現有設計成果感到滿意。
另外，霍啟剛在開幕禮致辭時提到藝發局將成為藝術發展「領頭羊」，他之後解釋其中原因之一是租用價錢相宜，費用不如一般商業場館高，「藝術空間11元一呎再加2元管理費，已經有靚嘅山景」，加上位置距離港鐵黃竹坑站不遠，笑稱是藝術家的福利。他續說，始終藝發局空間由政府提供、獲納稅人支持，日後或開放予學校使用、舉辦文化相關活動，盼不要給予外界一種「淨係藝術文化人用」的感覺。