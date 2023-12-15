黎智英案下周一開審 法庭設儀器查訪客 鄧炳強：若「旁聽師」滋擾必執法

鄧炳強表示留意到過往審訊同類案件，很多人自稱「旁聽師」或「送車師」騷擾檢控人員，大聲喧嘩 ，對司法人員採取挑釁行為，甚或在法庭大聲叫囂，影響法庭運作，警告如有人影響秩序，警方將有果斷行動，強調不會容許任何人騷擾審訊，或恐嚇司法人員。

壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國勢力案下周一（18日）在西九龍裁判法院開審，預計聆訊需時逾80日。保安局局長鄧炳強今日(15日)表示，警方會於法院附近加強巡邏，並會派出爆炸品搜索犬，入法庭的包括被告人、旁聽人士及律師等需經過X光儀器安檢搜查。

訂閱涉國安案者頻道或墮法網 界線清楚

另外，警方國安處日前拘捕4人涉透過網上訂閱者眾籌平台，資助被通緝的羅冠聰和許智峯，外界關注付款訂閱頻道觀看內容是否違法。鄧炳強強調界線清楚，若明知某人干犯或涉嫌干犯危害國家安全的罪行仍捐錢給他繼續有關行為就可能犯法。

對於前眾志成員周庭宣佈棄保，記者再問到周稱警方要求到深圳參觀以換取保釋離港讀書，鄧指因不排除日後會對她採檢控，一些之前發生的細節將可能在法庭用作證供，因此不便透露太多，但批評周庭利用執法部門企圖給年輕人的機會和善心，出賣自己誠信應感羞恥。