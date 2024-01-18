黎智英案從犯證人張劍虹作供 形容佔中成《蘋果》分水嶺

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反《港區國安法》案件昨第十一日審訊，控方傳召首名「從犯證人」、前壹傳媒行政總裁張劍虹作供，提到黎是集團的最高領導和最終決策人，他主要負責執行其行政指示，又形容2014年「佔中」前後黎開始積極參與《蘋果》編採。
頭髮斑白、穿藍西裝和格仔恤衫的張劍虹，由3名懲教人員陪同出庭，作供期間未有望向犯人欄，而黎智英則全程看著他。
張是同案已認罪的被告，作供時確認自己1991年加入《壹週刊》，2005年曾一度離任，至2010年獲黎邀請重新加入壹傳媒，其後調任至《蘋果》總編輯，再升任至集團行政總裁。他指，作為行政總裁職責是負責執行黎和董事局的指示。
本港2014年發生佔中事件，張供稱當時是《蘋果》的分水嶺，指黎過往較少參與制定編採政策，而該年年中開始他便積極參與編採，指示要用《蘋果》呼籲市民爭取民主、上街抗爭，推動公投和爭取「真普選」，形容「《蘋果》似乎成為了反政府、對抗中央的報紙」，管理層之後亦按此方向經營。
供稱黎認為逃犯條例侵民主自由
張又提到，政府2019年宣布修訂逃犯條例後，黎跟管理層說覺得條例侵犯港人民主自由和人權，認為中共要透過條例將「不聽話」的香港人及中共政權的「眼中釘」送回內地，指法例通過後傳媒會「無得做」，因此要透過《蘋果》呼籲市民上街示威抗爭和西方民主國家關注。
控方提到「成敗樂一笑」是黎的專欄，張確認，又指專欄內容一般是反共和批評港府為主，又指沒有人敢修改黎的文章。審訊今日上午休庭，張劍虹下午會繼續接受控方主問。