黎智英案從犯證人張劍虹作供 形容佔中成《蘋果》分水嶺

張劍虹供稱沒有人敢修改黎智英在其專欄所寫的文章。(資料圖片)

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反《港區國安法》案件昨第十一日審訊，控方傳召首名「從犯證人」、前壹傳媒行政總裁張劍虹作供，提到黎是集團的最高領導和最終決策人，他主要負責執行其行政指示，又形容2014年「佔中」前後黎開始積極參與《蘋果》編採。

頭髮斑白、穿藍西裝和格仔恤衫的張劍虹，由3名懲教人員陪同出庭，作供期間未有望向犯人欄，而黎智英則全程看著他。

張是同案已認罪的被告，作供時確認自己1991年加入《壹週刊》，2005年曾一度離任，至2010年獲黎邀請重新加入壹傳媒，其後調任至《蘋果》總編輯，再升任至集團行政總裁。他指，作為行政總裁職責是負責執行黎和董事局的指示。