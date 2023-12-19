黎智英案昨開審料審訊80日 辯方爭議煽動刊物罪超檢控期

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反《港區國安法》的案件昨開審，預計審訊80日、不設陪審團。辯方先就串謀發布煽動刊物罪的檢控時限爭議，認為控罪已超出檢控期限，法庭應無權處理，又提到案件涉及被告權利和新聞自由，法庭應更寬鬆詮釋法例、對控方更嚴格。警方昨在法庭外嚴密布防，出動反恐特勤隊、劍齒虎裝甲車等。 黎智英和《蘋果日報》3間公司，被控於2019年4月1日至2021年6月24日，與張劍虹、陳沛敏、羅偉光等《蘋果日報》高層，涉嫌串謀刊印發布煽動刊物及串謀勾結外國勢力。

黎智英明顯消瘦有向公眾席點頭 正因另案服刑的黎智英，昨由囚車押送到西九龍裁判法院，再由俗稱「黑豹」的懲教署區域應變隊陪同下步入犯人欄。身穿灰色西裝外套和藍色恤衫的黎智英較早前消瘦，但看似精神不錯，步入法庭時有望向公眾席點頭。黎智英太太、兒子黎順恩和女兒黎釆，以及天主教香港教區榮休主教陳日君樞機和多國領事館代表都有到庭旁聽。 案件由3名《國安法》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰審理，不設陪審團。杜官甫開庭便主動提及有傳媒報道指，黎智英申請海外證人視像作供被法庭拒絕，澄清本案沒有收到相關申請，辯方其後亦確認沒有申請。

代表黎智英的辯方資深大律師彭耀鴻其後開始陳詞，就串謀發布煽動刊物罪的檢控時限提出爭議，指不論控罪提及的首篇或串謀的最後一日起計，均超出檢控期限最少4日，認為法庭沒有司法權處理煽動控罪，解釋應以黎智英被帶上庭一刻才算作提出法律程序。案件今日續審，將繼續處理檢控時效法律爭議，預計需時審訊80日，其中明年2月農曆新年期間會休庭5日。



王婆婆庭外揮英國旗聲援 另外，西九龍裁判法院外警方嚴陣以待，除派駐大量軍裝警員布防，亦出動反恐特勤隊、爆炸品處理課和劍齒虎裝甲車等戒備，並逐一檢查進入法院車輛等；警方國安處高層，如處長江學禮和總警司李桂華等有到場視察。人稱王婆婆的社運人士王鳳瑤，昨一度在法院外揮舞英國國旗聲援，其後遭警員帶至法庭對面馬路的示威區。