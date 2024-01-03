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2024-01-03 17:41:23

黎智英案｜外交部駐港公署斥外國政客包庇反中亂港分子　被點名美前駐港領事批「可笑至極」

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黎智英案繼續進行聆訊。(路透社)

黎智英案繼續進行聆訊。(路透社)

壹傳媒創辦人黎智英，與《蘋果日報》3間公司被指違反國安法的案件，控方點名多位外國政客涉及案件，多人均開腔就事件表態。當中美國前駐港總領事郭明瀚（James Blair Cunningham）聲明回應，指有關指控「可笑至極」。而外交部駐港公署就批評，有外國政客妄議特區法院依法審理案件，批評有關政客妄圖包庇反中亂港分子，注定落敗。

外交部駐港公署下午發聲明，批評有外國政客妄議特區法院依法審理黎智英案，極力詆毀中央對香港的政策及香港國安法，大肆叫囂對中央政府和香港特區官員進行制裁等，對此表示強烈不滿和堅決反對，批評有關政客妄圖包庇反中亂港分子，注定落敗。公署指黎智英是反中亂港事件主要策劃者、參與者及幕後推手，作為外國反華勢力的代理人和馬前卒。公署強調香港是法治社會，司法部門公正審案，得到社會民眾廣泛支持與讚賞，敦促反華政客認清現實，立即停止包庇美化反中亂港分子的不端行徑，打消干預中國內部事務的不良企圖。

美國前駐港領事郭明翰。(網上圖片)

美國前駐港領事郭明翰。(網上圖片)

呼籲英國政府發聲

在日前的聆訊中，控方就黎智英勾結外國勢力的理據中，點出了多位外國政客。當中包括美國前駐港總領事郭明瀚，郭明翰發表聲明回應：「對黎智英的審訊不過是一場表演。這是一場對正義的欺詐及嘲諷，這突顯一個曾經偉大的國際城市的司法獨立及法治的崩壞。在中國共產黨的國安法底下，香港的基本法被抹去，就如同中英聯合聲明對香港所『保證』的自由和生活方式一樣。」

他再指：「對於他（黎智英）與外國政客、商界領袖、國際媒體以及社會活動人士，還有我們這些前政治人物的談話，被視為罪行，這是可笑至極。」他續表示：「與其他被指的『共犯』一樣，我支持黎智英以及所有被共產黨針對的香港人。英國與美國的政府，以及其他站在自由及正義一方的人，應該大聲地譴責這種鬧劇，以及要求釋放黎智英及中止對香港自由的打壓。」

至於同樣被點名的香港監察創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）聲明指：「在黎智英案點名羅傑斯以及其他香港民主運動的國際行動者，反映這審訊與正義無關，這單純是共產黨的獨裁主張。這是對法治的嘲弄，唯一的陰謀是由正義、民主以及人權的反對者羅織出來，這顯示英國政府應該更大聲及清晰地說明，要停止這場表演的審訊。」

日本前國會議員菅野志櫻里。(X)

日本前國會議員菅野志櫻里。(X)

他再指：「正如我之前所說，這單純是場表演，而這場表演審訊，與真正的國家安全無關，黎智英有關與外國政客及社運人士的交談，包括我自己都只是從事新聞工作，這正常應被視為合法的活動。而且，更多的活動是在國安法實施之前，這意味這具有追溯力，與香港政府在2020年7月1日保證的不符。」 

同被點名，還有日本前國會議員菅野志櫻里，她在社交媒體上批評：「今次我與IPAC（對華政策跨國議會聯盟）的會長裴倫德（Luke De Pulford）同被點名。這是對所有海外人權活動人士的威脅行為，理應受到譴責。」她續指：「對於中國政府今次侵犯外國主權及人權的行為，感到極度遺憾並予強烈的譴責。我們不會屈服在這種威脅，並會在2024年繼續努力地保障人權。」

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