黎智英案｜外交部駐港公署斥外國政客包庇反中亂港分子　被點名美前駐港領事批「可笑至極」

壹傳媒創辦人黎智英，與《蘋果日報》3間公司被指違反國安法的案件，控方點名多位外國政客涉及案件，多人均開腔就事件表態。當中美國前駐港總領事郭明瀚（James Blair Cunningham）聲明回應，指有關指控「可笑至極」。而外交部駐港公署就批評，有外國政客妄議特區法院依法審理案件，批評有關政客妄圖包庇反中亂港分子，注定落敗。 外交部駐港公署下午發聲明，批評有外國政客妄議特區法院依法審理黎智英案，極力詆毀中央對香港的政策及香港國安法，大肆叫囂對中央政府和香港特區官員進行制裁等，對此表示強烈不滿和堅決反對，批評有關政客妄圖包庇反中亂港分子，注定落敗。公署指黎智英是反中亂港事件主要策劃者、參與者及幕後推手，作為外國反華勢力的代理人和馬前卒。公署強調香港是法治社會，司法部門公正審案，得到社會民眾廣泛支持與讚賞，敦促反華政客認清現實，立即停止包庇美化反中亂港分子的不端行徑，打消干預中國內部事務的不良企圖。

他再指：「正如我之前所說，這單純是場表演，而這場表演審訊，與真正的國家安全無關，黎智英有關與外國政客及社運人士的交談，包括我自己都只是從事新聞工作，這正常應被視為合法的活動。而且，更多的活動是在國安法實施之前，這意味這具有追溯力，與香港政府在2020年7月1日保證的不符。」 同被點名，還有日本前國會議員菅野志櫻里，她在社交媒體上批評：「今次我與IPAC（對華政策跨國議會聯盟）的會長裴倫德（Luke De Pulford）同被點名。這是對所有海外人權活動人士的威脅行為，理應受到譴責。」她續指：「對於中國政府今次侵犯外國主權及人權的行為，感到極度遺憾並予強烈的譴責。我們不會屈服在這種威脅，並會在2024年繼續努力地保障人權。」