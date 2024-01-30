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2024-01-30 17:33:55

黎智英案｜張劍虹：有些暴力相關文章和觀點有問題　但需執行黎智英指示

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黎智英案｜張劍虹：有些暴力相關文章和觀點有問題　但需執行黎智英指示(資料圖片)

黎智英案｜張劍虹：有些暴力相關文章和觀點有問題　但需執行黎智英指示(資料圖片)

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司涉串謀勾結外國勢力案。控方證人、《壹傳媒》前行政總裁張劍虹繼續接受辯方盤問。張劍虹承認，認為有些與暴力、示威有關的文章和觀點有問題，但作為社長需要執行黎智英的編採指示。 

庭上透露張劍虹曾經指示前主筆楊清奇，要明確重申《蘋果日報》的立場，認為「私了」及燒毀法院的行為過份，又吩咐避免使用「黑警」等敏感用字。辯方稱《蘋果日報》一直提倡和平示威， 展示2019年呼籲市民參加6月16日和7月1日遊行的頭版報道，提到兩次遊行都獲得警方不反對通知書。張劍虹不同意並指黎智英是主張「和勇不分」，所以《蘋果日報》要跟從黎智英的立場，以同情和支持「抗爭者」的角度報道和評論暴力場面，而他個人覺得有問題。

撐小店分類廣告計劃無收取廣告費

辯方質疑，黎智英指示推出的「撐小店分類廣告計劃」，只是為了增加收入來源。張劍虹不同意，指計劃持續大半年，都沒有向有關小店收取廣告費，最終每個月都錄得虧蝕。張劍虹又指雖然計劃名稱是「撐小店」，但黎智英的實際意思就是「撐黃店」。他又引述黎智英指，只要一日有抗爭，都需要「黃色經濟圈」，並預期會一直發展。

在黎智英被捕後，管理層在2021年5月舉辦員工大會。庭上播放張劍虹在會上致辭的錄音，內容提到黎智英在獄中寫了一封信給員工，提醒他們新聞工作危險，請同事保重、盡量小心。辯方詢問張劍虹，黎智英的意思是否提醒員工要避免作出犯法行為，張劍虹指不敢自行演繹，但確認黎智英是提醒同事在當時形勢下要小心。

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