黎智英案｜張劍虹：有些暴力相關文章和觀點有問題　但需執行黎智英指示

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司涉串謀勾結外國勢力案。控方證人、《壹傳媒》前行政總裁張劍虹繼續接受辯方盤問。張劍虹承認，認為有些與暴力、示威有關的文章和觀點有問題，但作為社長需要執行黎智英的編採指示。

庭上透露張劍虹曾經指示前主筆楊清奇，要明確重申《蘋果日報》的立場，認為「私了」及燒毀法院的行為過份，又吩咐避免使用「黑警」等敏感用字。辯方稱《蘋果日報》一直提倡和平示威， 展示2019年呼籲市民參加6月16日和7月1日遊行的頭版報道，提到兩次遊行都獲得警方不反對通知書。張劍虹不同意並指黎智英是主張「和勇不分」，所以《蘋果日報》要跟從黎智英的立場，以同情和支持「抗爭者」的角度報道和評論暴力場面，而他個人覺得有問題。