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2024-02-02 17:48:12

黎智英案｜張劍虹：黎在國安法後呼籲制裁講法「冇咁露骨」　陳沛敏開始作供

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黎智英案｜張劍虹：黎在國安法後呼籲制裁講法「冇咁露骨」　陳沛敏開始作供(資料圖片)

黎智英案｜張劍虹：黎在國安法後呼籲制裁講法「冇咁露骨」　陳沛敏開始作供(資料圖片)

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司涉串謀勾結外國勢力案。控方證人、《壹傳媒》前行政總裁張劍虹繼續接受辯方盤問。張劍虹指，港區國安法生效後，黎智英呼籲外國制裁的說法「冇以前咁露骨」。控方下午傳召第二位從犯證人、《蘋果日報》前副社長陳沛敏出庭作供。

張劍虹指在國安法生效後，曾經向前主筆楊清奇轉發《大公報》一篇批評《蘋果日報》挑戰國家安全的文章，內容提到「《蘋果日報》在社評中直言要外國聯合制裁以至推翻國家執政黨，算不算『顛覆國家政權』？」。張劍虹當時向楊清奇確認，《蘋果日報》的社評中有否分裂國家、對抗政府等內容。楊清奇當時回覆指「國安法出台前可能有，但出台後連老闆都不提，社評一定無再提。」

張劍虹指《蘋果日報》管理層認為要行事小心，盡量避免「踩到國安法紅線」。張指國安法生效後，黎智英沒有說要改變編採政策，沒有說「你哋千祈唔好違國安法」。

控方問到為何多個《蘋果日報》高層的通訊群組都沒有黎智英，張劍虹解釋如果加入黎智英，就甚麼都不用討論，所有事都會由黎智英決定。法官李運騰追問，若是由黎智英決定所有事，為何仍要私下討論。張劍虹指管理層可以對敏感議題自由表達意見，經討論後再由他向黎智英反映。   

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陳沛敏開始作供

《蘋果日報》前副社長陳沛敏下午開始作供 ，被問到《蘋果日報》是否一份有政治立場的報紙，陳沛敏回應指黎智英有很鮮明的價值取向，會支持香港發展民主政制、尊重人權自由。陳沛敏指，2014年佔領中環運動時，黎智英經常會在金鐘出席集會，成為新聞一部分。陳沛敏認為當時人們應視黎智英為傳媒老闆，但也難以評估公眾在2014年間如何看待黎智英。她指在同事之間，會認為黎智英在社會運動站前了，但她認為在國際上知名度不高，黎智英應在2014年後才變得較為知名。

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陳沛敏確認她於2021年6月17日因本案被捕，被起訴違反國安法，她承認串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。她確認於1996年12月加入《蘋果日報》任職高級記者，其後獲晉升至首席記者、採訪主任、總編輯，於被捕時正擔任副社長。陳沛敏丈夫、前《立場新聞》總編輯鍾沛權有到庭旁聽。

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