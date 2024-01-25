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2024-01-25 14:58:15

黎智英案｜張劍虹：黎指為免被「上綱上線」　指示勿給流亡人士稿費

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黎智英案｜張劍虹：黎指為免被「上綱上線」　指示勿給流亡人士稿費(資料圖片)

黎智英案｜張劍虹：黎指為免被「上綱上線」　指示勿給流亡人士稿費(資料圖片)

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司涉串謀勾結外國勢力案。控方證人、《壹傳媒》前行政總裁張劍虹繼續作供，指黎智英指示可以刊登流亡、被通緝人士的投稿，但如果不想被上綱上線，就不要給予他們稿費。

張劍虹又表示，《蘋果日報》前英文版執行總編輯馮偉光曾提出，英文版內容種類太少，主要圍繞逆權、抗爭及制裁的題材，建議增加副刊等較軟性的文章。不過，黎智英不同意，指英文版的目的是要揀選立場「偏黃」的文章，引起外國的關注和輿論。最終英文版的大型專題圍繞香港逆權、中國打壓人權，例如新疆集中營的調查報道。

供稱黎智英「睇英文版睇得好緊」

指定法官李運騰質疑為何由黎智英作出所有編採決定，而非身為社長的張劍虹。張劍虹解釋，很多報刊有自己的方向和政策，擁有人多數都有個人風格和立場。張劍虹續形容黎智英「睇英文版睇得好緊」，控方追問為何黎智英「睇得好緊」。張劍虹解釋因為當時已實施《港區國安法》，黎智英認為正值香港及《蘋果日報》的生死存亡之秋。

辯方大律師彭耀鴻質疑控方提出的問題，指張劍虹不是黎智英「肚入面條蟲」，並不知道黎智英的想法。指定法官杜麗冰指，張劍虹作為一個與被告有密切聯繫的人，可以提出他如何理解被告的想法，但最後是由法庭考慮給予有關證供多少比重。

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