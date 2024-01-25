黎智英案｜張劍虹：黎指為免被「上綱上線」　指示勿給流亡人士稿費

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司涉串謀勾結外國勢力案。控方證人、《壹傳媒》前行政總裁張劍虹繼續作供，指黎智英指示可以刊登流亡、被通緝人士的投稿，但如果不想被上綱上線，就不要給予他們稿費。

張劍虹又表示，《蘋果日報》前英文版執行總編輯馮偉光曾提出，英文版內容種類太少，主要圍繞逆權、抗爭及制裁的題材，建議增加副刊等較軟性的文章。不過，黎智英不同意，指英文版的目的是要揀選立場「偏黃」的文章，引起外國的關注和輿論。最終英文版的大型專題圍繞香港逆權、中國打壓人權，例如新疆集中營的調查報道。