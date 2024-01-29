黎智英案｜張劍虹：黎會吩咐將新聞「做大」　催谷市民上街

辯方質疑指黎智英從來沒有作出編採指示，所謂的編採指示是包括張劍虹在內的《蘋果日報》高層持有的共同價值觀。張劍虹不同意，指黎智英絕對有給予指示。他舉例指黎智英參與反修例遊行時，《蘋果日報》記者需要在他下車的地方等候，以便拍照及訪問，並刊登在《蘋果日報》。黎智英會吩咐他們如何將新聞做大，以催谷市民上街，又會在「成敗樂一笑」的專欄撰稿，呼籲港人為了下一代，一定要出來抗爭示威。

蘋果日報前高層與黎智英擁共同價值觀

張劍虹承認，包括自己在內的大部分《蘋果日報》前高層，如前副社長陳沛敏、前總編輯羅偉光、前英文版執行總編輯馮偉光，都與黎智英擁有共同價值觀，例如相信民主、言論及新聞自由、反對極權，以及堅信傳媒需要監察政府。

辯方引述公司的年報，提到言論自由是最重要的價值，問及言論自由是否包括「向老闆說不」，張劍虹否認，指即使有編輯自主的想法，但黎智英吩咐要做的事，他們根本無從選擇。

辯方以黎智英提出要將《蘋果日報》標誌加到1張與抗爭有關的海報上，再交給民主黨在街站派發一事作為例子。辯方指張劍虹曾經私下與其他高層在「國安法應變委員會」的群組中討論，張劍虹確認當時有幾位同事不贊成做法，他亦曾表明如果大多數人反對，只好向黎智英說不。辯方追問，是否代表不一定要照跟從黎智英的吩咐，張劍虹不同意，指他只是「嘗試說不」，而自己最後無將大家私下的想法告知黎智英。