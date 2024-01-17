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2024-01-17 16:36:24

黎智英案｜張劍虹：黎自2014年佔中後 積極參與制訂《蘋果》編採政策

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控方傳召首名從犯證人、《壹傳媒》前行政總裁張劍虹(左)出庭作供(資料影片)

控方傳召首名從犯證人、《壹傳媒》前行政總裁張劍虹(左)出庭作供(資料影片)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間公司，被控串謀勾結外國勢力等罪的案件，今天(17日)在西九龍法院踏入第11日審訊。控方傳召首名從犯證人、《壹傳媒》前行政總裁張劍虹出庭作供。張提到黎智英是最高領導和最終決策人，他負責執行黎的行政指示。

「《蘋果》好似成為反政府對抗中央的報紙」

張劍虹說，《蘋果》過去形象比較偏向「狗仔隊」和娛樂方面，黎較少參與制定編採政策，惟2014年佔中運動是「分水嶺」，黎在該年年中起積極參與編採政策， 指示要用《蘋果》呼籲市民爭取民主、上街抗爭，推動公投，以及爭取「真普選」，「《蘋果》似乎成為了反政府、對抗中央的報紙，管理層之後亦按指示循該方向經營」。

2019年透過《蘋果》籲市民示威　尋求西方關注 

張提到2019年政府宣布修訂逃犯條例，黎跟管理層說覺得條例侵犯香港人的民主自由和人權，認為中共要透過條例將「不聽話」的香港人及中共政權的眼中釘送回大陸，指法例通過後傳媒會「無得做」，因此黎認為要透過《蘋果》呼籲市民上街示威抗爭，以及呼籲西方民主國家關注修例，出手對抗特區政府及中央，包括透過制裁，讓他們不敢亂來。

張確認於1991年加入《壹週刊》，2005年曾離職，至2010年在黎邀請下重新加入壹傳媒，之後調任《蘋果》總編輯，再升任社長、以至集團行政總裁。張指黎作為集團主席，屬整個壹傳媒的最高領導人及最高決策人，而他作為行政總裁則負責執行黎及董事局的指示。張劍虹又在控方詢問下，逐一講解壹傳媒高層，包括陳沛敏、羅偉光、林文宗、馮偉光等人的職責。

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正被還押的張劍虹，身穿黑色西裝外套和格仔恤衫、戴黑框眼鏡，在三名懲教人員陪同下出庭。他與陳沛敏等6名《蘋果日報》前高層，被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，6人於前年11月認罪。

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