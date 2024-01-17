黎智英案｜張劍虹：黎自2014年佔中後 積極參與制訂《蘋果》編採政策

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間公司，被控串謀勾結外國勢力等罪的案件，今天(17日)在西九龍法院踏入第11日審訊。控方傳召首名從犯證人、《壹傳媒》前行政總裁張劍虹出庭作供。張提到黎智英是最高領導和最終決策人，他負責執行黎的行政指示。

「《蘋果》好似成為反政府對抗中央的報紙」

張劍虹說，《蘋果》過去形象比較偏向「狗仔隊」和娛樂方面，黎較少參與制定編採政策，惟2014年佔中運動是「分水嶺」，黎在該年年中起積極參與編採政策， 指示要用《蘋果》呼籲市民爭取民主、上街抗爭，推動公投，以及爭取「真普選」，「《蘋果》似乎成為了反政府、對抗中央的報紙，管理層之後亦按指示循該方向經營」。