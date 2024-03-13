黎智英案｜李宇軒首日作供　稱TG商討登報將香港示威帶到國際舞台

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案，今(13日)在西九龍裁判法院展開第44日審訊。控方傳召第四名從犯證人、「12港人」之一、「香港故事」成員李宇軒作供。他供稱反修例期間透過Telegram認識同案另一認罪被告陳梓華，兩人曾在G20峰會前夕商討登報計劃，希望將香港「引人注目的示威場面」及所引起的動力，帶到去國際舞台，引起國際社會關注。

李宇軒由囚車押解到西九龍法院，他身穿深藍色外套及灰色恤衫，佩戴黑框眼鏡，身形略為消瘦，在3名懲教人員陪同下出庭。他以聖經宣誓作供，表示在2019年6月透過Telegram認識同案另一名被告陳梓華，當時陳以「T」自稱，適逢在G20峰會前夕，包括他與陳梓華在內的一群網民於TG群組內傾談「全球登報計劃」，因為當時香港已發生數次引人注意的示威場面，故群組成員思考怎樣將香港發生的事件帶上國際舞台及引發關注，繼而提出登報的計劃及眾籌活動，希望將香港的民主運動帶到國際舞台，以及引起「國際關注」(raise international awareness)及支持。

李宇軒提到，當時透過眾籌計劃，一共籌得約700萬元，惟因轉帳需時，未能立即動用款項，廣告要趕在G20會議召開前刊登，需要有人先墊支廣告費，他當時幾乎用盡自己的300萬積蓄，惟仍不夠支付，陳梓華就私訊他「有冇啲錢銀上面嘅嘢需要幫手」，提出可以安排人幫手墊支。

匯款兩間公司屬黎智英名下

李宇軒續供述，他當時並不知道陳梓華實際找何人協助，但在陳轉交給他的已匯款通知書上，見到是由「LAIS Hotel Property Limited」及「Dico」兩間公司付款，因此認為是陳梓華「同一邊嘅人」，而根據控方案情，這兩間都是黎智英名下的公司。審訊續審。