黎智英案｜李宇軒：群組成員需要名單　制裁香港高級警員

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3間相關公司涉嫌串謀勾結外國勢力案件，今(25日)在西九龍裁判法院進入第52日審訊。「從犯證人」、「12港人」之一李宇軒第九日作供。在庭上，控方展示2020年1月李宇軒、英國保守黨人權委員會委員裴倫德，以及已移居美國、遭港府通緝的社運人士邵嵐等人的通訊群組，當中顯示有成員需要香港高級警員的名單，以向他們實施制裁。
黎智英案｜曾傳送連結惟沒下文
李宇軒繼續由囚車押送到法院。控方展示Singal群組內容，有成員提到有負責在前線救治傷者的醫生需要香港高級警員的名單，以向他們實施制裁。李宇軒指，在群組傳送建議制裁名單連結，但之後沒有下文。他又說在建議制裁名單上，有SWHK及香港大專學界國際事務代表團標誌，惟不清楚香港大專學界國際事務代表團，在製作建議制裁名單上的角色。
控方續問，SWHK及香港大專學界國際事務代表團有否舉辦其他活動，李宇軒回應指，在2019年9月時，一個由香港大專學界國際事務代表團舉行的國際遊說，支出源自第三次眾籌「G20 X 攬炒巴」。
黎智英案｜指代表性問題阻礙在國際社會工作
李宇軒又提到，當時他為「重光團隊」非正式代表，團隊是刻意透過不參與政治的人，例如「攬炒巴」去推動工作，認為無需跟從政黨，迴旋餘地較大。他又指，港人組織因代表性問題，阻礙了在國際社會的工作，舉例指若一個香港人與國會議員見面，「唔知呢個香港人可以代表幾多香港人」。