黎智英案｜楊清奇：如讀者不認同筆者觀點或會換人 否則「被炒嘅可能係我」

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司涉串謀勾結外國勢力案。控方證人、筆名李平的前社論主筆楊清奇繼續作供，他指一般不會干預筆者立場，但若讀者不認同觀點，就要考慮換人，否則「到時被炒嘅人可能係我」。

楊清奇同意論壇版文章要支持民主、不提倡港獨及不鼓吹嚴重的非法事情，但如果文章打「擦邊球」、符合報章立場，不排除會批准刊登文章。楊清奇指如果《蘋果日報》不能提供符合讀者口味的文章時，讀者便會轉看其他報紙，故需照顧讀者口味。如果讀者不認同文章觀點就要換人，否則他可能會被解僱，「之前都有先例」。辯方提及黎智英曾建議採用太盟投資集團董事長單偉建的文章，但楊清奇指有關文章「又長又臭，都係玩自欺欺人」及拒絕採用。楊清奇說「唔係咁簡單」，但同意可以率直地向黎智英表達意見。