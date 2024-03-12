黎智英案｜楊清奇：如讀者不認同筆者觀點或會換人　否則「被炒嘅可能係我」

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司涉串謀勾結外國勢力案。控方證人、筆名李平的前社論主筆楊清奇繼續作供，他指一般不會干預筆者立場，但若讀者不認同觀點，就要考慮換人，否則「到時被炒嘅人可能係我」。
楊清奇同意論壇版文章要支持民主、不提倡港獨及不鼓吹嚴重的非法事情，但如果文章打「擦邊球」、符合報章立場，不排除會批准刊登文章。楊清奇指如果《蘋果日報》不能提供符合讀者口味的文章時，讀者便會轉看其他報紙，故需照顧讀者口味。如果讀者不認同文章觀點就要換人，否則他可能會被解僱，「之前都有先例」。辯方提及黎智英曾建議採用太盟投資集團董事長單偉建的文章，但楊清奇指有關文章「又長又臭，都係玩自欺欺人」及拒絕採用。楊清奇說「唔係咁簡單」，但同意可以率直地向黎智英表達意見。
刊登文章後遭讀者責罵
辯方展示台灣學者王崑義的一篇文章《港台：「聯手抗中」恐是南柯一夢》，問楊清奇刊登的文章是否顯示他不相信制裁。楊清奇說作者寫稿前的說法和文章內容不一致，但當時沒有稿可用，不能不刊登，但刊登文章後有讀者責罵，有人直接寫信給黎智英，黎將信件轉交給楊清奇。
楊清奇作供完畢，控方要求法庭頒布「提犯令」，以便明日押送控方證人、前「香港故事」成員李宇軒到庭作供，法庭批准並押後案件至明早10時再續。