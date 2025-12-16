黎智英案｜民建聯到美國領事館外抗議 譴責抹黑香港司法

壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國勢力案，法庭昨裁定黎智英、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司和蘋果日報互聯網有限公司四名被告全部罪名成立。民建聯十多名代表下午到美國駐港澳總領事館外抗議，強烈譴責美方公然妄議黎智英案，詆毀抹黑香港司法，干預中國主權。民建聯敦促美方有關政客，停止包庇反中亂港分子，停止干涉香港事務及中國內政。
民建聯表示，美西方國家及一些政客卻無視黎智英的犯罪事實，一再妄議黎智英案件、包庇黎智英，公然抨擊法庭裁決，干預香港司法獨立，踐踏法治精神，有關行徑嚴重違反國際法和國際關係基本準則。民建聯全力支持特區政府清除國家安全的風險隱患，確保香港長治久安，「一國兩制」行穩致遠。
工聯會到英國駐港總領事館抗議
另外，工聯會多名成員下午到英國駐港總領事館抗議，強烈譴責英國政府妄議黎智英案，詆譭抹黑香港司法制度，干預香港內部事務。工聯會指黎智英是「反中亂港」分子，也是反修例港版顏色革命的策劃者和煽動者，同時也是外部反華勢力的「代理人」和「馬前卒」，是香港亂局的幕後推手。法院透過公開審訊將黎智英全部犯罪事實公諸於世，絕不容抵賴，黎智英的法辦是罪有應得。但英國政府妄議及包庇罪犯，是徹頭徹尾地踐踏法治原則和違反法治精神，干預香港特區政府維護國家安全。